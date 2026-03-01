Una fuente cercana al club sugirió que la libertad que ofrece Carrick ha sido un «soplo de aire fresco» para un grupo de jugadores que antes se sentían agobiados por instrucciones complejas. La fuente afirmó: «Michael ha llegado y lo ha hecho muy bien porque ha sido un soplo de aire fresco. Algunos de los jugadores lo esperaban, porque jugar con Amorim era como jugar al ajedrez. Tenías que seguir sus reglas al pie de la letra, mientras que Michael les ha dicho que se expresen. Lo que realmente les impresiona es su conocimiento del juego».

El respaldo de la plantilla va más allá de la mera preferencia táctica, ya que muchos jugadores destacan la diligente preparación de Carrick y su búsqueda de talentos en el extranjero. La misma fuente añadió: «Conoce a jugadores de otras ligas y es evidente que dedica mucho tiempo a pensar en el fútbol y a seguirlo. Los jugadores saben que no es su decisión, pero la mayoría estaría contenta si consiguiera el puesto de forma permanente». Este apoyo interno llega en un momento en el que la directiva está sopesando un nombramiento permanente para la temporada 2026/27, y la clasificación para la Liga de Campeones parece ser el factor decisivo.