AFP
Traducido por
Los jugadores del Manchester United llegan a un acuerdo sobre el próximo entrenador permanente, mientras los Red Devils se preparan para tomar una decisión en verano
Carrick comienza con buen pie en el Manchester United
El cambio táctico bajo la dirección de Carrick ha sido un factor fundamental para ganarse el respeto de los pesos pesados en Carrington. Según informa The Sun, figuras destacadas como Bruno Fernandes, Harry Maguire y Luke Shaw están impresionados tanto por el enfoque táctico de Carrick como por su amplio conocimiento del fútbol mundial. Esto supone un cambio significativo con respecto a los últimos días del régimen anterior, en los que la plantilla luchaba por encontrar consistencia y forma bajo las rígidas exigencias tácticas de Amorim.
- IMAGO / Pro Sports Images
El vestuario del Manchester United prefiere a Carrick antes que las tácticas de «ajedrez».
Una fuente cercana al club sugirió que la libertad que ofrece Carrick ha sido un «soplo de aire fresco» para un grupo de jugadores que antes se sentían agobiados por instrucciones complejas. La fuente afirmó: «Michael ha llegado y lo ha hecho muy bien porque ha sido un soplo de aire fresco. Algunos de los jugadores lo esperaban, porque jugar con Amorim era como jugar al ajedrez. Tenías que seguir sus reglas al pie de la letra, mientras que Michael les ha dicho que se expresen. Lo que realmente les impresiona es su conocimiento del juego».
El respaldo de la plantilla va más allá de la mera preferencia táctica, ya que muchos jugadores destacan la diligente preparación de Carrick y su búsqueda de talentos en el extranjero. La misma fuente añadió: «Conoce a jugadores de otras ligas y es evidente que dedica mucho tiempo a pensar en el fútbol y a seguirlo. Los jugadores saben que no es su decisión, pero la mayoría estaría contenta si consiguiera el puesto de forma permanente». Este apoyo interno llega en un momento en el que la directiva está sopesando un nombramiento permanente para la temporada 2026/27, y la clasificación para la Liga de Campeones parece ser el factor decisivo.
Cunha elogia la mentalidad ganadora y la valentía en los partidos importantes
El nuevo fichaje Matheus Cunha también se ha pronunciado sobre el impacto que ha tenido Carrick, especialmente en momentos de gran presión, como la victoria por 3-2 a domicilio ante el Arsenal en su segundo partido al mando. El delantero brasileño afirmó que nunca olvidará la remontada en el Emirates.
Reflexionando sobre la influencia de Carrick, Cunha declaró a Globo Esporte: «Es alguien que ganó múltiples títulos con el Manchester United como jugador. Ganó varias veces la Premier League. Fue entrenado por Alex Ferguson, que es una leyenda de este deporte. Sabe lo que se necesita para ganar aquí. Creo que, más allá de las cuestiones tácticas, Carrick aporta mucho desde el punto de vista de alguien que conoce los entresijos del club».
Cunha destacó además la fortaleza mental que Carrick ha inculcado en la plantilla durante los partidos más difíciles de la temporada, y añadió: «Jugamos con mucho coraje en el Emirates. Incluso cuando nos pusimos por detrás, en ningún momento bajamos la cabeza ni renunciamos a nuestro plan de juego. Se trata de tener mentalidad ganadora, de creer en lo que el entrenador preparó durante la semana. Necesitamos eso, creer que podemos enfrentarnos a cualquiera. Fue uno de esos partidos que marcan una carrera. Nunca lo olvidaré».
- Getty Images Sport
Carrick respaldado por su antiguo compañero de equipo para el puesto más alto
La petición para que Carrick sea nombrado entrenador permanente también ha sido secundada por la antigua estrella del United Juan Mata, que pasó cinco temporadas jugando junto al centrocampista de Newcastle. En declaraciones a talkSPORT, Mata dijo: «Bueno, Michael es muy capaz. Es un tipo muy inteligente. En primer lugar, como persona, le quiero. Era un compañero fantástico, siempre estaba ahí para ti, nunca quería ser el centro de atención, sino que dejaba que su fútbol hablara por él. Siempre fue muy importante para el equipo, buscando esos pases, especialmente para jugadores como yo, entre líneas».
Dado que el club ocupa actualmente el cuarto puesto, la carrera por encontrar un sucesor permanente para Amorim sigue abierta, a pesar del abrumador apoyo de la plantilla actual y de las leyendas del club. Mata sigue convencido de que el comportamiento de Carrick es exactamente lo que necesita el vestuario del United durante esta fase de reconstrucción. Concluyó: «En el vestuario, era un ejemplo para todos nosotros: por su carácter y su profesionalidad. Y, como ya he dicho, es un tipo muy inteligente que ama el fútbol y estoy muy contento de que esté consiguiendo los resultados que el club necesita. Sabe cómo llegar a los jugadores, por supuesto, y estoy disfrutando viendo los partidos en este momento».
Anuncios