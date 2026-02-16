Los jugadores del Chelsea tildados de «mimados» por ignorar a las jóvenes mascotas del Hull City antes del partido de la FA Cup

Como resultado, las grandes estrellas del Chelsea han sido objeto de duras críticas en las redes sociales. @BevTurner escribió: «¡Saludad a los niños, idiotas! Solo os ganáis la vida dando patadas a un balón. Pero podéis hacer que estos niños se emocionen muchísimo. ¡Chocadles los cinco! ¡Cualquier cosa! Mimados... ¿dónde está vuestra humanidad?».

Al Foran añadió: «No les importa nada, es realmente deprimente lo desconectados de la realidad que están los futbolistas de hoy en día».

La exnadadora olímpica Sharron Davies escribió: «Muy decepcionante @ChelseaFC, ¿nadie se molestó siquiera en saludar a esos jóvenes futbolistas cuando pasaron? ¡Solo les habría llevado 5 segundos!».

Una cuenta con el nombre de usuario @HarveyJB24 no se anduvo con rodeos y publicó: «Unos gilipollas que ni siquiera miran a las mascotas».

Otro usuario escribió: «Todo lo que está mal en la Premier League en unos 30 segundos de vídeo».