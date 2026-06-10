Los jugadores del Chelsea Cole Palmer y João Pedro hacen una aparición sorpresa en la escena del baño del cortometraje de Madonna

Según ESPN, Palmer y Pedro aparecen en un baño público donde Madonna interrumpe a los jugadores en un urinario. El cortometraje, «Confessions II», dura 14 minutos y presenta temas de su próximo álbum.

Es la secuela directa de su álbum de 2005, Confessions on a Dance Floor. Además de los futbolistas del Chelsea, aparecen el actor británico Benedict Cumberbatch, la supermodelo Kate Moss y la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.