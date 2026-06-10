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Los jugadores del Chelsea Cole Palmer y João Pedro hacen una aparición sorpresa en la escena del baño del cortometraje de Madonna
Una leyenda del pop lanza un nuevo proyecto cinematográfico
Según ESPN, Palmer y Pedro aparecen en un baño público donde Madonna interrumpe a los jugadores en un urinario. El cortometraje, «Confessions II», dura 14 minutos y presenta temas de su próximo álbum.
Es la secuela directa de su álbum de 2005, Confessions on a Dance Floor. Además de los futbolistas del Chelsea, aparecen el actor británico Benedict Cumberbatch, la supermodelo Kate Moss y la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.
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Tuchel y Ancelotti sorprenden en el Mundial
Mientras diez compañeros del Chelsea viajan al Mundial, los delanteros Palmer y Pedro se quedaron fuera. Tuchel no convocó a Palmer y Ancelotti omitió a Pedro.
El brasileño, fichado del Brighton, marcó 20 goles y dio nueve asistencias en 50 partidos. Quedarse fuera les brindó tiempo libre, que aprovecharon para incursionar en el entretenimiento junto a la Reina del Pop.
Los Blues viven una temporada nacional frustrante
Palmer tuvo una temporada agitada: empezó con la gloria en el Mundial de Clubes, pero acabó con decepción, ya que los Blues terminaron décimos en la Premier League y se quedaron sin Europa. Las lesiones le limitaron a 11 goles en 34 partidos.
Madonna, aficionada a los clubes londinenses, acudió en febrero al Tottenham Hotspur Stadium con sus hijas gemelas, Stella y Estere, quienes juegan en la cantera de los Spurs. También presenció la victoria 2-1 del Chelsea sobre el Liverpool en Stamford Bridge en octubre de 2025, partido en el que Estevao marcó un gol tardío que dio el triunfo al equipo londinense.
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¿Qué les depara el futuro a las estrellas del Chelsea?
El Chelsea afronta una pretemporada clave para olvidar su decepcionante campaña. Palmer y Pedro deben dejar Hollywood atrás y concentrarse en los entrenamientos. Aunque sus inesperados debuts cinematográficos resultaron entretenidos, ambos afrontan enorme presión para convencer a su entrenador y mejorar tras un año frustrante.