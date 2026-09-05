Mourinho no se contuvo en su valoración del carácter del Madrid tras su primer gran tropiezo de la temporada en La Liga. A pesar de dominar gran parte del encuentro, el Real Madrid se fue de Sevilla de vacío, lo que llevó a su entrenador a reflexionar sobre las diferencias psicológicas entre ambos grupos de jugadores. Mourinho se mostró especialmente contundente sobre la aparente falta de picardía de su equipo, al que describió como «puro» e «ingenuo» frente a un Betis más experimentado que sabía perfectamente cómo manejar el reloj y las emociones del árbitro durante los noventa minutos.

Profundizó en el contraste de estilos y afirmó: «Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid en ese sentido», dijo el técnico. «Los del Madrid son ingenuos... Los jugadores del Betis intentaron influir en el árbitro, pero los del Madrid, cuando una acción merece tarjeta amarilla, se levantan enseguida... Cuando juegas contra equipos con esta mentalidad, es un factor importante».