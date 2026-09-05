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«Los jugadores del Betis son más listos»: Jose Mourinho estalla mientras un Real Madrid «ingenuo» sufre una sorprendente derrota
Mourinho carga contra la ingenuidad del Madrid
Mourinho no se contuvo en su valoración del carácter del Madrid tras su primer gran tropiezo de la temporada en La Liga. A pesar de dominar gran parte del encuentro, el Real Madrid se fue de Sevilla de vacío, lo que llevó a su entrenador a reflexionar sobre las diferencias psicológicas entre ambos grupos de jugadores. Mourinho se mostró especialmente contundente sobre la aparente falta de picardía de su equipo, al que describió como «puro» e «ingenuo» frente a un Betis más experimentado que sabía perfectamente cómo manejar el reloj y las emociones del árbitro durante los noventa minutos.
Profundizó en el contraste de estilos y afirmó: «Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid en ese sentido», dijo el técnico. «Los del Madrid son ingenuos... Los jugadores del Betis intentaron influir en el árbitro, pero los del Madrid, cuando una acción merece tarjeta amarilla, se levantan enseguida... Cuando juegas contra equipos con esta mentalidad, es un factor importante».
- AFP
Frustración por el arbitraje y las simulaciones
Aunque Mourinho elogió al árbitro por permitir en líneas generales que el juego fluyera, estaba profundamente descontento con la diferencia en la manera en que se señalaron las faltas y se mostraron las tarjetas. Señaló que Arda Guler fue amonestado por una infracción menor, mientras que el Betis evitó varias amarillas en los primeros compases. Mourinho tampoco tardó en burlarse de la teatralidad del rival, al recordar un incidente concreto cerca de su área técnica. "Ese chico que estaba muerto ahí delante de mi banquillo... Pensé que venía la ambulancia y al final no hubo ambulancia. En ese sentido lo digo", afirmó.
A pesar del resultado, Mourinho insistió en que estaba satisfecho con el rendimiento colectivo, aunque el marcador no reflejara su superioridad. "Si acaba en empate nos vamos frustrados, porque hemos hecho más; pues imagínate con la derrota. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y ganó la lotería", añadió.
La polémica en torno al penalti de Mbappe
El drama alcanzó su punto álgido en los compases finales en La Cartuja, cuando Kylian Mbappe dispuso de una ocasión de oro para empatar desde el punto de penalti. Sin embargo, el francés vio cómo Alvaro Valles detenía su lanzamiento, lo que provocó llamadas inmediatas a repetirlo por una posible invasión de Marc Bartra, defensa del Betis. Pese a las visibles protestas del banquillo del Madrid, el VAR no intervino, dejando a Mourinho para reflexionar sobre una noche en la que la suerte pareció abandonar por completo a su plantilla repleta de estrellas.
Al ser preguntado por las decisiones arbitrales concretas, incluido el penalti y un gol anulado a Carlos Espi, Mourinho se mostró comedido, pero claramente frustrado por la falta de claridad. «No he visto [las acciones]», admitió. «No las he visto en el vestuario, así que no puedo comentarlas», declaró Mourinho.
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Actualizaciones sobre lesiones y elogios a la defensa
A pesar del golpe de la derrota, Mourinho se tomó tiempo para elogiar a su unidad defensiva, destacando en concreto a sus centrales como «imperiales» por su control del partido. Se mantuvo firme al asegurar que la actitud del equipo era irreprochable. «No tengo nada que reprochar a ningún jugador por su actitud. La gente lo ha dejado todo. Merecimos ganar, pero merecer no te da puntos», señaló. El técnico también confirmó que la retirada de Marc Cucurella en los últimos minutos no se debió a una lesión grave, sino a unos calambres, lo que hizo necesaria la entrada tardía de Alvaro Carreras para reforzar el flanco izquierdo.
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