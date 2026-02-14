Los jugadores del Barcelona responden al entrenador Hansi Flick en una tensa reunión en el campo de entrenamiento tras la debacle ante el Atlético de Madrid

Flick habló sobre la derrota de su equipo tras el partido y admitió que el Atlético había dado una lección al Barça. Declaró a los periodistas: «No jugamos muy bien en la primera parte como equipo. Había demasiada distancia entre todos. No presionamos como queríamos. En los primeros 45 minutos o más, recibimos una lección. A veces es bueno en el momento adecuado. Quizás hoy era el momento adecuado. Sigo estando orgulloso de mi equipo, quizá no hoy en los primeros 45 minutos, pero sí en toda la temporada. Cuando ves cuántas lesiones hemos tenido durante toda la temporada, cómo nos adaptamos... Hoy ha sido una derrota dura, pero estoy orgulloso de mi equipo. Volveremos. Tenemos que empezar desde el principio [de los partidos]. Cuando ves a los jugadores del Atlético, tienen más voluntad, más hambre. Y eso es lo que quiero desde el primer minuto. No lo hemos demostrado en la primera parte. Tenemos la vuelta. Lucharemos por ello. Si somos capaces de ganar cada parte por 2-0, ese es nuestro objetivo. Necesitamos a nuestra afición en el Camp Nou y ya veremos qué pasa».