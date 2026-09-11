Los jugadores de las ligas europeas, listos para el nuevo torneo regional de la FIFA

Un gran número de jugadores que compiten en las principales ligas de Europa podría participar en un nuevo escenario internacional cuando arranque la edición inaugural de la Copa ASEAN de la FIFA el 24 de septiembre. El torneo, que se disputará hasta el 5 de octubre, reunirá a 14 selecciones nacionales, con 11 federaciones miembro del Sudeste Asiático y tres países invitados.

El evento se dividirá en dos categorías, con Indonesia como sede de la División 1 entre Bandung y Yakarta, mientras que Hong Kong será la sede de la División 2.

La competición pretende ofrecer partidos estructurados y de alta intensidad integrados directamente en el calendario internacional masculino.