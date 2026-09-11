Michael Weber
Traducido por
Los jugadores de las ligas europeas, listos para el nuevo torneo regional de la FIFA
Los jugadores de las ligas europeas, preparados para la nueva plataforma regional de la FIFA
Un gran número de jugadores que compiten en las principales ligas de Europa podría participar en un nuevo escenario internacional cuando arranque la edición inaugural de la Copa ASEAN de la FIFA el 24 de septiembre. El torneo, que se disputará hasta el 5 de octubre, reunirá a 14 selecciones nacionales, con 11 federaciones miembro del Sudeste Asiático y tres países invitados.
El evento se dividirá en dos categorías, con Indonesia como sede de la División 1 entre Bandung y Yakarta, mientras que Hong Kong será la sede de la División 2.
La competición pretende ofrecer partidos estructurados y de alta intensidad integrados directamente en el calendario internacional masculino.
- ZUMA Press Wire
Infantino destaca la importancia de los partidos internacionales significativos
En el lanzamiento del nuevo torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó la importancia de crear oportunidades de partidos valiosas para las regiones futbolísticas en desarrollo. Señaló que la Copa FIFA ASEAN establece encuentros competitivos regulares al tiempo que amplía las conexiones del fútbol mundial.
Infantino expresó su confianza en que el evento ofrecerá una acción memorable para los aficionados de todos los países participantes.
«La Copa FIFA ASEAN se puso en marcha para ofrecer a las selecciones nacionales oportunidades competitivas significativas dentro del Calendario Internacional de Partidos Masculinos», afirmó Infantino. «Da a los jugadores la oportunidad de representar a sus países en rivalidades regionales de alta intensidad, al tiempo que refuerza los lazos futbolísticos».
Talento de primer nivel refuerza la nómina del torneo
La estructura de dos niveles ofrece un posible escaparate para varios jugadores que actualmente rinden en las principales ligas europeas. La anfitriona Indonesia podría contar con el defensa de la Serie A Jay Idzes, del Sassuolo; el portero del Rayo Vallecano Emil Audero; el defensa del Lille Calvin Verdonk; y el zaguero del Borussia Monchengladbach Kevin Diks, junto al guardameta del Ajax Maarten Paes.
Otras naciones también cuentan con opciones asentadas en Europa, con Nicholas Mickelson, de Tailandia, jugando en el SV Elversberg, y Filipinas con el extremo del SC Paderborn Raphael Obermair.
La nación invitada Bangladesh también podría alinear al excentrocampista del Leicester City y ganador de la FA Cup 2020-21 Hamza Choudhury.
- Getty Images Sport
Formato estructurado listo para el inicio
La División 1 cuenta con la anfitriona Indonesia junto a Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Bangladés y Pakistán. Mientras tanto, la División 2 en Hong Kong incluye a Brunéi Darussalam, Camboya, Laos, Myanmar y Timor-Leste.
Cada división utiliza un formato de grupo de todos contra todos a una sola vuelta, y los ganadores de cada grupo avanzan directamente a sus respectivas finales para disputar el trofeo.
Con los preparativos ya finalizados, la Copa ASEAN de la FIFA arranca el 24 de septiembre para poner a prueba tanto a las estructuras consolidadas como a las naciones emergentes.
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