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Los jugadores de la USL planean una protesta contra la Federación Estadounidense de Fútbol antes de la Copa Abierta de Estados Unidos, en medio de una tensa disputa sobre el convenio colectivo
Acción colectiva contra la liga
La protesta, que comenzará antes del partido de segunda ronda entre el Portland Hearts of Pine y el Vermont Green, se suma a las manifestaciones que tuvieron lugar en los partidos de la USL al inicio de la temporada, durante las cuales todos los jugadores permanecieron inmóviles durante un minuto.
La USLPA y la liga aún no han llegado a un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo tras la expiración del anterior a principios de 2026. Llevan casi un año negociando y las conversaciones siguen en un punto muerto, con ambas partes operando todavía bajo los términos del acuerdo anterior a pesar de que la temporada comenzó hace dos semanas.
Se dice que sus posiciones están muy alejadas y que reanudarán las negociaciones el jueves.
Detalles de la protesta de la USL antes de los partidos de la Copa Abierta de Estados Unidos
La liga ha revelado que sus jugadores llevarán camisetas con el siguiente mensaje:
«¿Apoyas a los jugadores, USSF? #StandUpForStandards».
Las llevarán puestas durante las ceremonias previas al partido, incluyendo el himno nacional y la presentación de los once titulares. Se quitarán las camisetas antes del saque inicial. Los jugadores de Vermont, Portland, Indy Eleven y Des Moines Menace lucirán las camisetas en los partidos retransmitidos a nivel nacional.
Declaración de la USL
La USLPA expuso los motivos de su protesta en un comunicado:
«Los jugadores de la USL se enorgullecen de contribuir al crecimiento del fútbol profesional en comunidades de todo el país. Sin embargo, durante décadas, el sistema que rige nuestra liga ha dado prioridad a la expansión, los mercados y las infraestructuras, dejando sin resolver las normas profesionales cotidianas que afectan a los jugadores.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos autoriza las ligas profesionales de este país y establece las normas que las definen. Creemos que esas normas deben incluir a los jugadores, cuyo trabajo hace posible el fútbol profesional.
Durante algunos partidos seleccionados de la U.S. Open Cup, los jugadores lucirán un mensaje dirigido a la Federación en el que plantean una pregunta sencilla: ¿Apoyáis a los jugadores? El fútbol profesional debe ir acompañado de estándares profesionales. Los jugadores piden al organismo rector de este deporte que reconozca su responsabilidad a la hora de garantizar que esos estándares existan en la práctica, y no solo en teoría».
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Centrando la atención en la Federación Estadounidense de FútbolDurante las últimas dos semanas, la USLPA ha dirigido sus protestas contra la propia liga, pero ahora la atención se centra en la Federación Estadounidense de Fútbol. La USLPA ha afirmado que este cambio se debe a que es la Federación Estadounidense de Fútbol la que establece las normas necesarias para el funcionamiento de la división. Considera que la Federación Estadounidense de Fútbol tiene un papel que desempeñar en las negociaciones del convenio colectivo que se están llevando a cabo.
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