Los hinchas del Rangers maldicen a Jürgen Klopp, a quien culpan de influir en el cambio de entrenador en Ibrox

En un giro inesperado, el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha sido señalado como figura clave en la decisión de Rohl de dejar el Rangers. Klopp, ahora director de fútbol global de Red Bull, usó su influencia para llevarse al jugador de 37 años a Austria.

El exdirector ejecutivo del Aberdeen, Keith Wyness, confirmó que las conversaciones entre ambos alemanes fueron decisivas. En declaraciones a Football Insider, afirmó: «Siempre he dicho que, en mi opinión, los Rangers hicieron bien en apoyar a Rohl en el asunto de James Tavernier. Creía que tenía dotes de liderazgo y que daba muestras de comprender cómo iba a construir el futuro del equipo. Para mí, es un duro golpe. Incluso había oído rumores de que Klopp se había involucrado en las conversaciones con él para que se fuera a Salzburgo».

Wyness recuerda el conflicto entre Rohl y Tavernier, que estalló antes del último partido tras la negativa del capitán a aceptar su suplencia, lo que derivó en su salida del equipo y un enfrentamiento público.