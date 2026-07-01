«Los grandes siempre se han movido»: los rumores sobre el fichaje de Morgan Rogers por el Arsenal molestan al exdelantero del Aston Villa Tony Cascarino

Cascarino, exdelantero del Villa y embajador de Tonybet —cuyo sorteo «World Cup Card Collection» ofrece a clientes irlandeses hasta 100 000 €— dijo a GOAL sobre la medida: «Tengo cierta predilección por el Villa, pero da la sensación de que las reglas del fútbol les están frenando: tus ingresos, lo que puedes generar y cuánto puedes gastar.

Sin embargo, el Villa puede competir. Lo extraño es que digan: “Tenemos que venderlos al Arsenal para seguir adelante”. No sé cómo llegamos a esto. Ahora el fútbol es muy desigual: el Arsenal generó 770 millones el año pasado y puede ser muy agresivo.

El año pasado Liverpool gastó 400 millones; también vendió jugadores, pero puede ser muy agresivo, mientras que quien desafía a los seis grandes parece tener las manos atadas. Eso no me gusta.

Los grandes jugadores siempre se han movido: en 1979 Steve Daley pasó de los Wolves al Manchester City por 1,4 millones y dos años después fichó por los Seattle Sounders.

«No creo que le pase lo mismo a Elliot Anderson, pero con traspasos así es lógico que el Arsenal quiera fichar a un jugador de la talla de Morgan Rodgers. Me sorprende porque también quiero que el Villa sea competitivo».