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«Los grandes partidos requieren grandes jugadores»: Fabinho se deshace en elogios hacia Mohamed Salah tras una sensacional demolición con hat-trick
Salah desmantela al líder de la liga, el Galatasaray, con un hat-trick
La superestrella egipcia Mohamed Salah firmó una actuación individual deslumbrante para guiar al Trabzonspor a una contundente victoria por 4-0 sobre el líder de la Superliga, el Galatasaray, en el Papara Park. El jugador de 34 años abrió el marcador en el minuto 4 antes de asistir a Noah Saviolo en el segundo gol de su equipo.
Salah volvió a marcar justo antes del descanso para ampliar la ventaja a 3-0.
Completó su hat-trick en el minuto 80, poniendo el broche a una noche perfecta para el nuevo entrenador Thomas Reis.
- Seskim Photo TR
Fabinho elogia la implacable mentalidad de Salah en los grandes partidos
Hablando después del partido, el centrocampista del Trabzonspor Fabinho elogió a su compañero de equipo de toda la vida por rendir bajo una presión inmensa ante su rival más feroz. El brasileño expresó su alegría por volver a compartir el campo con Salah, y destacó su nivel de constancia de élite.
Fabinho señaló que el trabajo duro del delantero inspira una confianza total en toda la plantilla.
«Los grandes partidos requieren grandes jugadores. Esperas que jugadores como él hagan algo, y Salah siempre está ahí», afirmó Fabinho. «Es un jugador que trabaja muchísimo. Somos más peligrosos cuando estamos con él. Su primer hat-trick, estoy increíblemente feliz. Le felicito».
El Galatasaray se desmorona y las tarjetas rojas completan su pesadilla
La noche del Galatasaray se vino aún más abajo en la segunda parte, ya que el Trabzonspor mantuvo una presión implacable. El entrenador visitante, Okan Buruk, fue expulsado a la grada en el minuto 72 por protestar, dejando a su equipo sin liderazgo en la banda.
Después, el centrocampista Lesley Ugochukwu vio la roja directa tras una revisión del VAR por una falta en los últimos compases del partido.
La victoria elevó al Trabzonspor hasta los 10 puntos en la clasificación, reafirmando con fuerza su presencia en la pelea por el título.
- Anadolu Agency
Impulso perfecto de cara al parón internacional
La histórica victoria da al Trabzonspor la máxima confianza mientras la Superliga turca se detiene por la próxima ventana internacional. Con Reis recién llegado al banquillo, el cuerpo técnico aprovechará el parón para seguir integrando ideas tácticas.
Tras haber participado directamente en los cuatro goles, Salah afronta el parón en un estado físico óptimo.
El Trabzonspor buscará dar continuidad a este triunfo de autoridad cuando se reanude la competición nacional.
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