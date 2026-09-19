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imago-sport-1083467466.jpgKirchner-Media
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Los grandes jugadores necesitan algo más que talento!»: Vincent Kompany revela el secreto detrás del heroico hat-trick de Michael Olise

Bayern Múnich
V. Kompany
M. Olise
Bundesliga

Michael Olise recibió elogios entusiastas del entrenador Vincent Kompany y de su compañero Jamal Musiala tras una sensacional actuación con hat-trick ante el Union Berlin. El extremo francés acaparó el 88 por ciento de los votos al Jugador del Partido después de liderar la dominante actuación del Bayern de Múnich.

  • Olise acapara los focos con un impresionante hat-trick

    Michael Olise firmó una actuación magistral en la contundente victoria por 7-0 del Bayern de Múnich sobre el Union Berlin en el Allianz Arena. El extremo francés marcó tres goles, incluido un pase picado para el segundo tanto de Harry Kane en la noche.

    Su brillantez individual le valió un impresionante 88 por ciento de los votos de los aficionados para ser elegido mejor jugador del partido.

    La actuación puso de relieve la rápida evolución del extremo hasta convertirse en uno de los atacantes de banda más letales del fútbol europeo.

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  • Kompany destaca la incansable ética de trabajo de Olise

    Hablando después del partido, el entrenador Vincent Kompany elogió la dedicación de Olise entre bastidores y subrayó que rendir al máximo nivel exige una disciplina incansable. El técnico señaló que las espectaculares definiciones del extremo fueron el resultado directo de una repetición inagotable sobre el campo de entrenamiento.

    Kompany también bromeó con que la contundente actuación fue el regalo perfecto para los aficionados que se dirigían a las celebraciones del Oktoberfest.

    «Michael marcó esos goles, pero ha trabajado mucho esos disparos en los entrenamientos», afirmó Kompany. «Los grandes jugadores también necesitan algo más que talento. Hay mucho trabajo duro detrás de eso».

  • Musiala elogia la energía del equipo y su hito personal

    Su compañero Jamal Musiala se mostró en la misma línea que su entrenador y elogió la presión incansable del equipo y sus altos niveles de energía durante todo el partido. Musiala, que abrió el marcador antes de asistir en el primer gol de Olise, expresó su alegría por completar sus primeros 90 minutos en bastante tiempo.

    Insistió en que mantener esa intensidad sigue siendo esencial para las aspiraciones del Bayern en todas las competiciones.

    «Cuesta mucho trabajo lograr una victoria así», explicó Musiala. «Hoy lo demostramos y pusimos mucha energía hasta el último minuto. Eso es lo que necesitamos durante 90 minutos en cada partido».

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  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    El impulso de Olise marca el tono de la campaña del Bayern

    El sensacional estado de forma de Olise da al Bayern un enorme impulso táctico mientras gestiona su calendario nacional y europeo. La capacidad del extremo para crear y definir ocasiones con total naturalidad ha añadido una dimensión muy peligrosa al sistema ofensivo de Kompany.

    Con compañeros como Musiala brillando a su lado, todo apunta a que Olise desempeñará un papel decisivo en la lucha del Bayern por los títulos.

    El Bayern centra ahora su atención en los próximos partidos con la intención de mantener su altísimo nivel.