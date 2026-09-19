Michael Olise firmó una actuación magistral en la contundente victoria por 7-0 del Bayern de Múnich sobre el Union Berlin en el Allianz Arena. El extremo francés marcó tres goles, incluido un pase picado para el segundo tanto de Harry Kane en la noche.

Su brillantez individual le valió un impresionante 88 por ciento de los votos de los aficionados para ser elegido mejor jugador del partido.

La actuación puso de relieve la rápida evolución del extremo hasta convertirse en uno de los atacantes de banda más letales del fútbol europeo.