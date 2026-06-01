Según la revista «kicker», Darvich será cedido al recién ascendido SV Elversberg, lo que dejaría sin él a clubes más prestigiosos.
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Los grandes clubes interesados en la promesa del VfB Stuttgart se quedan sin él. Noah Darvich, al parecer, está a punto de dar un giro inesperado a su carrera
Al parecer, Werder Bremen, SC Freiburg —club de la cantera de Darvich—, VfL Wolfsburgo y Hertha BSC se habrían interesado por el jugador de 19 años, que aún no ha disputado ningún partido oficial con el equipo de la Bundesliga del VfB.
Frente al descendido Wolfsburgo y al Hertha, a favor de Elversberg pesa su futura presencia en la categoría; ante Werder y Friburgo, el entorno menos exigente del club sarreño. En el SVE, que tras quedarse a las puertas del ascenso en 2025 logró un año después el salto a la máxima categoría, Darvich podría seguir desarrollándose «en un entorno tranquilo», señala larevista kicker.
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Noah Darvich, del VfB Stuttgart, ha mostrado una gran evolución, pero aún no ha debutado en la Bundesliga.
Darvich atrajo el interés de clubes de Primera y Segunda tras brillar con el filial del VfB en la 3.ª Liga la pasada temporada. Campeón mundial y europeo sub-17 en 2023 con Alemania, aportó 10 goles y 6 asistencias jugando como mediapunta o extremo. También puede actuar como volante.
Pese a su buena evolución y a los elogios del técnico Sebastian Hoeneß, aún no ha debutado con el primer equipo. En agosto de 2025 fue convocado por primera y única vez, en la segunda jornada de la Bundesliga.
«Noah estaría preparado, últimamente ha evolucionado muy bien», declaró Hoeneß a Bild a finales de febrero. Tras ficharlo el verano pasado, el primer objetivo era «marcar la diferencia» en el equipo de la tercera división, y ahora lo está logrando. Estoy muy satisfecho con su evolución. Aporta muchas cosas que le cualifican para tareas de mayor nivel. Tiene que seguir exactamente por este camino», afirmó Hoeneß.
Su contrato vence en 2029 y se espera que el VfB cuente con él a largo plazo. Ahora, ante su probable cesión al Elversberg, el internacional juvenil alemán sabe que el club sarreño es un trampolín para jóvenes que aún no han tenido oportunidades en equipos más grandes.
Fisnik Asllani, Paul Wanner o Nick Woltemade son los ejemplos más destacados, y David Mokwa podría ser el siguiente. El delantero de 22 años llegó en invierno como sucesor de Younes Ebnoutalib, fichado de la Regionalliga y vendido un año después al Eintracht de Fráncfort. En Hoffenheim no tuvo oportunidades en el primer equipo, pero en Elversberg marcó seis goles en la segunda vuelta de la Segunda División, incluido un doblete en la victoria 3-0 sobre el Preußen Münster que selló el ascenso.
Noah Darvich ya llevaba dos años jugando en el FC Barcelona
Darvich, capitán de Alemania en los títulos mundial y europeo sub-17, ya vivió otra experiencia especial en su joven carrera. Con 16 años, en verano de 2023, dejó el SC Freiburg para fichar por el FC Barcelona.
En el Barça aspiraba a llegar al primer equipo partiendo del filial, pero dos años después regresó a Alemania.
«Barcelona fue una gran aventura, como una película. Pude jugar y entrenar con mis ídolos de la infancia», declaró Darvich al fichar por el VfB. Entrenó con frecuencia con el primer equipo junto a Pedri o Raphinha y disputó algunos amistosos. Sin embargo, durante sus dos temporadas en el Barça su día a día fue en el filial de Tercera División, donde perdió la titularidad.
El Stuttgart pagó el verano pasado un millón de euros al Barcelona por su traspaso. El director deportivo Fabian Wohlgemuth destacó: «Su juventud nos garantiza un gran margen de crecimiento y estamos convencidos de que tendrá una trayectoria muy positiva con la camiseta del VfB». Tras un posible préstamo al Elversberg, se espera que Darvich despegue definitivamente en el VfB en la temporada 2027/28.
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Noah Darvich: sus estadísticas en la temporada 2025/26
Partidos
29
Goles
10 asistencias
Asistencias
6