AFP
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«¡Los Glazer y Sir Jim Ratcliffe deben irse!» - El Club de Aficionados Musulmanes del Manchester United exige una adquisición tras los controvertidos comentarios sobre inmigración del copropietario
Ratcliffe se reafirma en sus polémicas opiniones
Ratcliffe ha provocado una nueva ola de indignación entre la afición del Manchester United después de reiterar sus controvertidas opiniones sobre la inmigración durante una entrevista reciente. A pesar de haber pedido disculpas anteriormente por afirmar que el Reino Unido había sido «colonizado por inmigrantes» allá por febrero, el multimillonario de 73 años pareció reafirmarse en su postura durante una destacada aparición en el programa «Big Boss» de la BBC.
Durante la emisión, Ratcliffe reflexionó sobre la historia británica mientras lamentaba el estado actual del país. «Tuvimos el mayor imperio del mundo. Éramos un gran pueblo. Ganamos dos guerras mundiales. Somos gente buena y honrada. Pero, por desgracia, en este momento creo que el Reino Unido está en declive. Es bastante difícil ver cómo lo frenamos. Nadie es lo bastante duro para afrontar el problema de la inmigración. Nadie es lo bastante duro para afrontar el problema de las prestaciones. Pero alguien tiene que hacerlo».
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El club de aficionados pierde la fe en la propiedad
El Manchester United Muslim Supporters' Club, que representa a una parte significativa de la afición global, respondió a estos comentarios con un contundente comunicado de 750 palabras. El grupo dejó claro que ya no cree que la actual estructura de liderazgo sea adecuada para guiar al Manchester United hacia adelante.
Destacando la naturaleza inclusiva del club, el comunicado del MUMSC decía: «Nuestros jugadores, empleados, acomodadores, equipos de seguridad y aficionados proceden de diferentes países, culturas, etnias, religiones y entornos. El Manchester United no sería el Manchester United sin ellos. Esa diversidad no es una debilidad del Manchester United. Es parte del Manchester United. Diferentes orígenes. Diferentes creencias. Diferentes ideas políticas. Un solo Manchester United. El Manchester United no pertenece emocionalmente a fondos de inversión, accionistas o multimillonarios. Pertenece a las generaciones de aficionados que heredaron este club de sus padres y abuelos y que algún día se lo transmitirán a sus hijos».
Exigencias de una toma de control total
El momento en que se producen estos comentarios no ha hecho más que aumentar la tensión en Old Trafford, con el United atravesando una pésima racha de resultados sobre el terreno de juego. El equipo de Michael Carrick ya ha sufrido dos derrotas en la Premier League y cayó eliminado de la Carabao Cup ante el Brighton a principios de esta semana.
El grupo de aficionados se mostró inflexible en su valoración final de la situación en el Teatro de los Sueños. «Amamos al Manchester United. Este club es todo lo que conocemos y, cuando se trata de fútbol, será todo lo que conoceremos jamás. Precisamente por eso no podemos seguir en silencio. Esto es más grande que una derrota. Más grande que un entrenador. Más grande que una temporada. Se trata de la dirección, el liderazgo y la identidad del Manchester United Football Club. Después de años de declive, promesas incumplidas y fracasos repetidos, el Manchester United Muslim Supporters' Club ha perdido la confianza en la actual estructura de propiedad del Manchester United Football Club. Basta ya. Ha llegado la hora del cambio. Los Glazer y Sir Jim Ratcliffe deben irse».
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Preocupación por la retórica reiterada
No es la primera vez que la MUMSC se ve obligada a plantar cara a Ratcliffe por sus declaraciones públicas. El grupo ya había expresado su desaprobación a principios de año, cuando salieron a la luz por primera vez sus comentarios sobre la «colonización», y las últimas palabras de Ratcliffe llevaron a la MUMSC a pronunciarse en X, apenas unos días después de que los aficionados protestaran contra la propiedad antes de la derrota por 1-0 en el derbi ante el Manchester City con una pancarta en la que se leía: «la forma en que nos tratáis es una vergüenza».
El grupo expresó su frustración porque el máximo responsable de INEOS optara por volver a abordar estos asuntos divisivos tan poco tiempo después de su disculpa anterior. «A principios de este año, la MUMSC cuestionó públicamente a Sir Jim Ratcliffe tras sus comentarios en los que afirmaba que el Reino Unido había sido “colonizado por inmigrantes”. Entonces condenamos esos comentarios. Posteriormente, se disculpó por su “elección de palabras”. Esperábamos que hubiera aprendido la lección. Evidentemente, no ha sido así. Esta semana, Sir Jim ha vuelto a situar la inmigración y a las personas que reciben prestaciones en el centro de su explicación sobre los problemas de Gran Bretaña, al argumentar que nadie es “lo bastante duro” para hacer frente a ninguna de las dos cosas. Consideramos que estos últimos comentarios son profundamente decepcionantes y completamente inaceptables».
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