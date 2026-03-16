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Los frustrados aficionados del Tottenham cancelan a regañadientes la protesta prevista contra la directiva, al tiempo que prometen «apoyar al equipo» de cara al partido decisivo por el descenso contra el Nottingham Forest
La unidad, una prioridad ante el peligro de descender
El ambiente en el Tottenham Hotspur Stadium ha llegado a un punto crítico tras una racha desastrosa que ha dejado al club languideciendo en el puesto 16. Los Spurs llevan ocho partidos sin ganar y se sitúan a solo un punto de la zona de descenso, ocupada actualmente por el West Ham United. Aunque estaba prevista una protesta a gran escala contra la propiedad para coincidir con la visita del Nottingham Forest el domingo, el grupo Change For Tottenham (CFT) ha optado por posponer la acción. La decisión se debe al reconocimiento de que el club se enfrenta a una amenaza significativa para su permanencia en la Premier League, lo que ha llevado a los aficionados a dar prioridad a la supervivencia frente a las quejas institucionales.
Apoyar al equipo, no al régimen
En un sincero comunicado dirigido a la afición, CFT aclaró que su decisión no suponía un respaldo a la actual directiva, sino un deber para con el escudo. El grupo señaló que, aunque la directiva «no se lo merece», la precaria situación en la clasificación exige mantener un frente unido. «Ante todo, somos aficionados del Tottenham Hotspur Football Club», rezaba el comunicado. El grupo hizo hincapié en que el éxito de su movimiento depende del número de participantes, y temen que protestar en un momento tan crucial pueda comprometer la situación. Concluyeron con un lema claro: «Apoyamos al equipo y no al régimen».
Una temporada en caída libre
El telón de fondo de esta tregua es uno de los períodos más oscuros de la historia moderna del club. Más allá de sus dificultades en la liga nacional, los Spurs están a punto de quedar eliminados de la Liga de Campeones tras una dura derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final. La frustración de la afición tiene su origen en lo que se perciben como fallos por parte de los propietarios del club, que han permitido que una plantilla de jugadores con altos salarios se hunda hacia los tres últimos puestos de la tabla. Al suspender la protesta, CFT espera galvanizar a la afición, con el objetivo de sacar al equipo adelante, al tiempo que promete que volverá el momento de la acción directa contra la directiva una vez que se haya neutralizado la amenaza inmediata.
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Una lucha a vida o muerte
El horizonte inmediato no ofrece respiro alguno a un equipo de los Spurs falto de confianza, que afronta la abrumadora tarea de recibir al Atlético. La plantilla debe lograr una remontada milagrosa en el Tottenham Hotspur Stadium para salvar su campaña europea antes de un partido decisivo, en el que están en juego seis puntos, contra el Forest. Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, la directiva se encuentra bajo una intensa presión; cualquier fracaso a la hora de conseguir un buen resultado en estos partidos en casa reavivará casi con toda seguridad los llamamientos a un cambio radical, ya que la actual tregua con la afición depende exclusivamente de los resultados inmediatos sobre el terreno de juego.
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