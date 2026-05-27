Como en toda temporada, varios fichajes han sido clave, aunque encontrar joyas ocultas es difícil. Además, pagar grandes sumas por jugadores consolidados implica riesgos: cualquier fracaso es inaceptable.

Afortunadamente para los clubes europeos, varias inversiones ya rinden frutos. Tras una votación de los equipos editoriales deFootballCo en todo el continente, GOAL elaboró la lista de los 20 mejores fichajes de la temporada, evaluando rendimiento, expectativas previas y relación calidad-precio:

NOTA: Se excluyeron jugadores traspasados antes del mercado de verano de 2025 (como Eli Junior Kroupi) o con cesiones convertidas en fichajes (como Victor Osimhen).