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«Los famosos tienen que salir del vestuario»: Dominic Hyam, capitán del Wrexham, habla sobre la posible distracción que suponen las cámaras del documental en la lucha por el ascenso a la Premier League
La serie «Bienvenidos a Wrexham» ha documentado su meteórico ascenso
Hyam se incorporó al ambicioso proyecto de los Red Dragons en el verano de 2025, cuando fichó por el equipo del norte de Gales procedente del Blackburn. Al defensa, de 30 años, se le entregó el brazalete de capitán y se le encomendó la tarea de ejercer el liderazgo sobre el terreno de juego.
Es uno de los que han tenido que adaptarse rápidamente a las exigencias únicas de representar a un club propiedad de estrellas de Hollywood, mientras la serie «Welcome to Wrexham» sigue documentando un ascenso meteórico hacia la máxima categoría del fútbol inglés.
Hyam admite que jugar en el Wrexham plantea retos diferentes a los de casi cualquier otro club, pero ha sabido destacar bajo los focos más intensos, y le espera un mayor reconocimiento internacional con Escocia de cara al Mundial de 2026.
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Cómo evita el Wrexham las distracciones de la primera división
Hyam tiene mucho en juego en las próximas semanas, tanto con su club como con la selección, y ha contado al Daily Record cómo él y el Wrexham han ido persiguiendo sus sueños comunes: «Quizá de forma inconsciente. He intentado no pensar en ello la mayor parte del tiempo.
«Al ser capitán, hay mucho ruido, siempre pasa algo en el Wrexham. Es como Hollywood, pero tenemos un trabajo que hacer, somos futbolistas profesionales.
«Y llega un momento en el que las cámaras tienen que marcharse y las celebridades tienen que salir del vestuario. Así que hay mucho que rodea al Wrexham, pero somos profesionales y tenemos un trabajo que hacer. Los propietarios no han hablado de la Copa del Mundo, en absoluto. Estamos centrados en una sola cosa. Sería fantástico para mí y para el club, pero vamos partido a partido».
Hyam añadió, con el Wrexham buscando sellar un cuarto ascenso consecutivo que ampliaría el récord: «Tenemos algo por lo que luchar: quedan siete partidos importantísimos y esperamos poder meternos en los play-offs. Llegar al Mundial y a la Premier League sería probablemente la cima.
«Sin duda, nos esperan mucho trabajo duro y altibajos. Así que no me voy a emocionar demasiado, pero no hace falta decir que ese es el sueño. Me gustaría pensar que nada me desconcertaría. No lo sabré hasta que esté allí, pero estos son los partidos en los que quieres jugar. Intento pensar en lo que habría pensado mi yo de 10 u 11 años al jugar en la escena nacional, tras haber debutado con la selección absoluta. Simplemente dejaré que se asiente».
Los Red Dragons afrontan con entereza la presión de la lucha por la Premier League
George Dobson, que ayudó al Wrexham a ascender de la League One la temporada pasada, es otro de los que quiere asumir la presión a la que se ve sometido ahora el equipo de Parkinson. Sobre el rápido ascenso desde la National League hasta la Premier League, declaró: «Estos son los partidos que uno quiere jugar, y estamos compitiendo para entrar en la mejor liga del mundo. Nos hemos colocado en una posición realmente buena, en la que sabemos que solo tenemos que darlo todo durante siete partidos y dar lo mejor de nosotros mismos.
«Hay muy buen ambiente en el vestuario y mucha emoción de cara al último mes de la temporada, porque todavía hay mucho en juego».
El incansable centrocampista añadió: «Lo hemos hecho bien en todo tipo de partidos este año. Creo que esa es una de nuestras grandes fortalezas, ser capaces de adaptarnos y jugar contra equipos de todo tipo de estilos diferentes.
«Sin duda hay mucho que ganar, pero nada que temer. Es muy emocionante competir por un premio increíble. Es una situación fantástica en la que encontrarnos, y sabemos que no podemos tener nada que lamentar, así que tenemos que darlo todo desde ahora hasta el final de la temporada. Creo que, como grupo, hemos ganado mucha confianza, y el rendimiento y los resultados han estado a un buen nivel, así que ahora solo tenemos que asegurarnos de volver a ese nivel».
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¿Conseguirá el Wrexham clasificarse para los play-offs?
Tras el último parón internacional de la temporada 2025-26, el Wrexham volverá a la acción el viernes con una visita al West Brom, que se encuentra en peligro de descenso. Actualmente ocupa el séptimo puesto en la clasificación de la Championship, y solo la diferencia de goles le impide situarse en puestos de play-off.