«Los famosos tienen que salir del vestuario»: Dominic Hyam, capitán del Wrexham, habla sobre la posible distracción que suponen las cámaras del documental en la lucha por el ascenso a la Premier League

Hyam tiene mucho en juego en las próximas semanas, tanto con su club como con la selección, y ha contado al Daily Record cómo él y el Wrexham han ido persiguiendo sus sueños comunes: «Quizá de forma inconsciente. He intentado no pensar en ello la mayor parte del tiempo.

«Al ser capitán, hay mucho ruido, siempre pasa algo en el Wrexham. Es como Hollywood, pero tenemos un trabajo que hacer, somos futbolistas profesionales.

«Y llega un momento en el que las cámaras tienen que marcharse y las celebridades tienen que salir del vestuario. Así que hay mucho que rodea al Wrexham, pero somos profesionales y tenemos un trabajo que hacer. Los propietarios no han hablado de la Copa del Mundo, en absoluto. Estamos centrados en una sola cosa. Sería fantástico para mí y para el club, pero vamos partido a partido».

Hyam añadió, con el Wrexham buscando sellar un cuarto ascenso consecutivo que ampliaría el récord: «Tenemos algo por lo que luchar: quedan siete partidos importantísimos y esperamos poder meternos en los play-offs. Llegar al Mundial y a la Premier League sería probablemente la cima.

«Sin duda, nos esperan mucho trabajo duro y altibajos. Así que no me voy a emocionar demasiado, pero no hace falta decir que ese es el sueño. Me gustaría pensar que nada me desconcertaría. No lo sabré hasta que esté allí, pero estos son los partidos en los que quieres jugar. Intento pensar en lo que habría pensado mi yo de 10 u 11 años al jugar en la escena nacional, tras haber debutado con la selección absoluta. Simplemente dejaré que se asiente».