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Los expertos médicos dictan sentencia después de que Jamal Musiala se desplomara durante el partido del Bayern de Múnich
Preocupantes incidentes consecutivos
Musiala provocó una gran preocupación tras desplomarse sobre el terreno de juego por segunda vez en cuatro días durante la victoria amistosa del Bayern de Múnich ante el Heidenheim. El jugador, de 23 años, parecía aturdido y necesitó atención médica antes de ser ayudado a salir, después de un episodio similar y alarmante contra el RB Leipzig.
El director deportivo Max Eberl confirmó que el club es plenamente consciente de la situación y está apoyando al jugador. Musiala publicó más tarde un comunicado en el que reveló que ha sido diagnosticado con crisis de ausencia temporales y breves debido a una disfunción neurológica.
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Un neurólogo ofrece un análisis experto
Tras los incidentes, el medio alemán BILD contactó con el Prof. Christoph Kleinschnitz, jefe de neurología del Hospital Universitario de Essen, para obtener una valoración profesional.
«Desde una perspectiva neurológica, esto podría ser potencialmente una crisis epiléptica. Podría tratarse de una forma de epilepsia de ausencia, ya que síntomas como breves periodos de falta de respuesta son compatibles con ello», explicó el prestigioso neurólogo.
«Sin embargo, necesitaríamos conocer todos los resultados de las exploraciones neurológicas para hacer esa valoración. Es altamente tratable, pero requeriría una terapia a largo plazo. Musiala puede seguir jugando al fútbol».
Superar las lesiones y los problemas de salud
El último susto relacionado con su salud llega mientras Musiala trabaja para ganar continuidad tras un periodo irregular en su carrera. El mediapunta se perdió una parte importante de la campaña 2025-26 después de sufrir una fractura de peroné junto con una luxación y fractura de tobillo durante el Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain.
Ahora, la prioridad es compaginar la recuperación de esas importantes lesiones ortopédicas con el control de esta afección neurológica recién diagnosticada. Afortunadamente, los expertos se muestran confiados en que el problema no truncará su carrera profesional con el tratamiento adecuado a largo plazo.
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Con la vista puesta en su regreso
Con Musiala recibiendo una excelente atención médica y mostrándose optimista con su proceso, la atención se centra ahora en su disponibilidad para la próxima temporada. El Bayern de Múnich está deseando volver a tener a su estrella, el número 10, plenamente integrada mientras persigue títulos en todas las competiciones.
El club, junto con su familia y sus amigos, permanece a su lado mientras sigue su plan de tratamiento. Los aficionados esperan verle de vuelta sobre el terreno de juego con seguridad una vez que el personal médico dé el visto bueno definitivo para su regreso.
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