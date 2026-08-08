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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Los entresijos del engaño al Real Madrid: una reunión secreta que llevó a Rodri al Barcelona

FEATURES
Primera División
Barcelona
Real Madrid
Manchester City
Deco
Rodri
España

¿Cómo se impuso el Barcelona al Real Madrid en el fichaje de Rodri?

Rodri, la estrella del Manchester City, estuvo cerca de reforzar las filas del Real Madrid, antes de la sorpresiva intervención del Barcelona, que desvió el rumbo del jugador hacia la fortaleza del Camp Nou.

Uno de los aspectos que resulta sorprendente en el fichaje de Rodri no es la operación en sí, sino el secretismo con el que se gestionaron por completo las negociaciones. 

Y a pesar de que todo parece haberse resuelto en cuestión de horas, detrás de ello hay un largo trabajo para conseguir finalmente convencer al jugador, con un acuerdo que a día de hoy aún no se ha cerrado de forma definitiva. 

El diario "Sport" señaló que el Barcelona logró darle la vuelta a la situación a su favor, sin apenas filtraciones y bajo un absoluto hermetismo.

El periódico reveló una serie de detalles exclusivos de la operación, después de que las negociaciones encaminaran su resolución de forma casi definitiva.

Para entender cómo se desarrollaron las cosas, hay que remontarse al pasado 30 de julio. Después de que Deco, el director deportivo del Barça, disfrutara de unos días de descanso en Croacia, tenía la posibilidad de viajar directamente a Birmingham para incorporarse a la concentración del Barcelona, pero tomó otra decisión: regresó primero a Barcelona y permaneció allí algo más de un día, antes de viajar con el resto de la expedición del equipo.

  • decogetty

    El Barcelona engaña a todos

    En aquel momento, pocos entendieron el motivo, pues mientras el entrenador Hansi Flick y los jugadores del equipo ya se encontraban trabajando en Inglaterra de cara al próximo partido amistoso dentro del periodo de preparación, el director deportivo seguía en Barcelona. 

    Pero aquella parada no fue una casualidad, ya que Deco reservó ese tiempo porque tenía por delante una reunión que podía suponer un punto de inflexión en el mercado de fichajes del Barcelona.

    Y sin que nadie lo supiera, Deco ya había mantenido varias conversaciones telefónicas con el entorno de Rodri, y tras realizar las primeras indagaciones sobre las condiciones económicas de la operación, el Barcelona decidió dar un paso adicional: reunirse con el jugador.

    La dirección deportiva exigió la máxima discreción a todas las partes, pues en el Barcelona llevaban semanas transmitiendo públicamente una postura cautelosa respecto a la operación, aunque la realidad interna era completamente distinta. Por ello, nadie quería una foto de aquel encuentro, ni una filtración, ni un movimiento en falso que pudiera poner en peligro unas negociaciones tan delicadas y estratégicas de esta magnitud, algo difícil en una ciudad tan singular como Barcelona, donde parece que hasta las paredes ven y oyen.

    • Anuncios
  • RodriGetty Images

    La reunión que lo cambió todo

    Rodri se encontraba en Cataluña durante aquellos días de finales de julio, tras asistir en la Costa Brava a la boda de una persona que resultó ser un elemento clave en las negociaciones.

    Así, aprovechando esta circunstancia, el centrocampista aceptó reunirse con Deco para escuchar directamente el proyecto deportivo del Barcelona. La reunión se celebró en una habitación de uno de los famosos hoteles de cinco estrellas y se prolongó unas dos horas y media.

    Allí, el propio director deportivo le explicó el proyecto, el papel que desempeñaría Rodri dentro del equipo y la importancia que le concede Flick dentro de sus ideas y su estilo de juego; el Barcelona quería convertirlo en una pieza fundamental del nuevo proyecto.

    Aquel encuentro cambió por completo la perspectiva del internacional español. Hasta ese momento, el Real Madrid era el club que había recorrido el mayor trecho en los contactos, y Rodri había escuchado la oferta del club y había mantenido conversaciones con él, pero nunca había dado su visto bueno definitivo.

    Tras la reunión con Deco, las sensaciones cambiaron de manera evidente, y el Barcelona salió del encuentro muy satisfecho, aunque también era consciente de que una sola reunión no bastaba para cerrar una operación de esta magnitud.

    A partir de ese momento comenzó otro trabajo, mucho menos visible, pues Deco mantuvo un contacto permanente con el jugador, mientras que Flick desempeñó un papel decisivo. El técnico alemán habló personalmente con Rodri en varias ocasiones para explicarle qué esperaba de él y el papel que desempeñaría dentro del equipo.

    Este detalle refleja de manera magnífica la gran sintonía existente entre el director deportivo del Barcelona y el técnico alemán, que trabajan en perfecta armonía para completar su fichaje.

    Además, no es habitual que un entrenador contacte directamente con un jugador que también contaba con un seguimiento muy estrecho por parte del eterno rival, pero el Barcelona consideró que había llegado el momento de implicarse al máximo posible en la operación.

  • Dani Codina, otro gran aliado

    Hubo otra figura que pasó desapercibida por completo para el público, pero que, según fuentes conocedoras de las negociaciones, jugó un papel importante durante todo el proceso: Dani Cudina.

    Y aunque muchos aficionados apenas conocen la naturaleza de su trabajo, el responsable del cuidado de los jugadores es un elemento muy valorado dentro del Barcelona. Su misión consiste en facilitar la vida diaria de los futbolistas, para que no tengan que preocuparse más que del fútbol.

    Desde los desplazamientos hasta los alojamientos o cualquier otra necesidad logística, su cometido es hacer mucho más sencillo el proceso de adaptación del jugador y su día a día, además de estar también estrechamente vinculado a la dirección deportiva.

    ¿Por qué fue importante en esta operación? Porque Cudina llegó al Barcelona procedente del Manchester City, donde trabajó durante años y coincidió con Rodri, y construyó una excelente relación con el internacional español.

    Esa confianza también jugó un papel durante las negociaciones. Y según ha sabido "Sport", Cudina contribuyó a organizar la reunión que se celebró en el hotel, además de colaborar en varios momentos decisivos del proceso, aportando al jugador una sensación de tranquilidad y cercanía.

    Es más, varias de las personas que asistieron a la boda de Cudina, celebrada días antes de la cumbre, bromearon con Rodri y le pidieron que fichara por el Barcelona.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un viaje cargado de sorpresas

    Sin embargo, todavía quedaba un último empujón. El pasado martes, Deco viajó a Madrid por diversos motivos relacionados con el mercado de fichajes, y aprovechó ese desplazamiento para seguir avanzando en la operación.

    El director deportivo quiso transmitir personalmente al entorno de Rodri la absoluta convicción existente dentro del Barcelona sobre la necesidad de cerrar el fichaje. El mensaje fue claro: el club está decidido a hacer todo lo posible para convertirlo en el nuevo líder del centro del campo del Barcelona.

    Este nuevo contacto contribuyó a reforzar unas sensaciones que ya eran positivas, y dejó las negociaciones listas para obtener la esperada aprobación del jugador.

    El viaje de Deco a Madrid, que "Sport" reveló anteriormente y que luego confirmaron otros medios de comunicación, había provocado un efecto inesperado.

    El director deportivo se dio cuenta de que su presencia en la capital había despertado un enorme interés. Desde ese momento, solo hubo una consigna: "máxima discreción".

    Los siguientes encuentros y movimientos se prepararon con la mayor cautela posible, para evitar nuevas filtraciones y proteger unas negociaciones que el Barcelona consideraba sumamente estratégicas.

  • RodriGetty Images

    La llamada que todos esperaban

    Y mientras todo esto sucedía en silencio, las negociaciones seguían avanzando, aunque las dudas empezaban a crecer poco a poco en las principales redacciones deportivas del país.

    Las conversaciones continuaron durante los días siguientes y el contacto entre las partes se mantuvo. Finalmente, llegó la respuesta que el Barcelona esperaba desde hacía tiempo.

    Alrededor de las tres de la tarde del pasado jueves, el entorno del centrocampista recibió una llamada que confirmaba que el proyecto presentado por Deco y Flick había convencido al jugador, y que la operación había dado un paso decisivo hacia adelante.

    Así se gestó una negociación que apenas dejó rastro a lo largo de varios días. Varias llamadas telefónicas, una reunión secreta en un hotel, el papel de Flick y la influencia discreta de Dani Cudina fueron los factores que terminaron por inclinar la balanza.

    A falta de ultimar los últimos detalles, el Barcelona siente que está cerca de fichar a uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo y, al mismo tiempo, ha logrado desbaratar los planes del Real Madrid, que llevaba mucho tiempo trabajando para cerrar este fichaje.