Rodri, la estrella del Manchester City, estuvo cerca de reforzar las filas del Real Madrid, antes de la sorpresiva intervención del Barcelona, que desvió el rumbo del jugador hacia la fortaleza del Camp Nou.

Uno de los aspectos que resulta sorprendente en el fichaje de Rodri no es la operación en sí, sino el secretismo con el que se gestionaron por completo las negociaciones.

Y a pesar de que todo parece haberse resuelto en cuestión de horas, detrás de ello hay un largo trabajo para conseguir finalmente convencer al jugador, con un acuerdo que a día de hoy aún no se ha cerrado de forma definitiva.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona logró darle la vuelta a la situación a su favor, sin apenas filtraciones y bajo un absoluto hermetismo.

El periódico reveló una serie de detalles exclusivos de la operación, después de que las negociaciones encaminaran su resolución de forma casi definitiva.

Para entender cómo se desarrollaron las cosas, hay que remontarse al pasado 30 de julio. Después de que Deco, el director deportivo del Barça, disfrutara de unos días de descanso en Croacia, tenía la posibilidad de viajar directamente a Birmingham para incorporarse a la concentración del Barcelona, pero tomó otra decisión: regresó primero a Barcelona y permaneció allí algo más de un día, antes de viajar con el resto de la expedición del equipo.