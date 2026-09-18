Según La Gazzetta dello Sport, los detalles filtrados antes del anuncio oficial de la convocatoria de Roberto Mancini sugieren que el técnico de regreso citará a hasta 35 jugadores para la próxima ventana internacional. Más de ocho años después de su nombramiento inicial en mayo de 2018, Mancini comienza su segunda etapa al frente de Italia.

El amplio tamaño de la convocatoria refleja un calendario exigente de cuatro partidos de la Liga de Naciones concentrados en 11 días.

Italia se enfrentará a Bélgica en Roma el 25 de septiembre, antes de visitar a Turquía y Francia y luego recibir a Turquía en Bolonia.