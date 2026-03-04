Los copropietarios del Wrexham, Ryan Reynolds y Rob Mac, consiguen un trabajo sorpresa en Sky Sports

En una iniciativa sin precedentes en la retransmisión del fútbol británico, Sky Sports ha confirmado que los copropietarios del Wrexham, Reynolds y McElhenney, dirigirán una retransmisión secundaria dedicada al partido de la EFL Championship que enfrentará al club contra el Swansea City. Bajo el título «Live from Wrexham with Rob & Ryan», el programa se emitirá el viernes 13 de marzo a partir de las 19:00 horas. Aunque la retransmisión estándar del partido seguirá estando disponible, esta retransmisión alternativa permitirá a los aficionados escuchar las opiniones y reacciones sinceras de los presidentes en tiempo real mientras se desarrolla la acción en el campo.

La producción está diseñada para ser más que una simple retransmisión con comentarios; se presenta como una experiencia inmersiva presentada por el veterano presentador David Prutton. Más allá del diálogo entre los dos, la retransmisión contará con una sucesión de invitados de alto perfil, mezclando el glamour de Hollywood con la intensidad del fútbol inglés de segunda división. Esta colaboración pone de relieve el continuo atractivo comercial del Wrexham, cuya proyección internacional se ha disparado desde la adquisición del club en 2021, impulsada en gran medida por el éxito de la serie documental Welcome to Wrexham.