Antes del saque inicial, Messi intentó calmar a sus compañeros ignorando los rumores externos. En los días previos a la final, el torneo se había visto ensombrecido por un debate sobre los criterios arbitrales y acusaciones de favorecimiento a los sudamericanos.

Dirigiéndose al grupo, la leyenda del Barcelona afirmó: «Vamos, chicos, oye. Mantened la calma, eso es lo principal. Centrémonos solo en jugar, olvidemos todo lo demás. Simplemente jugad».