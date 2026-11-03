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دونيس وسالمkooora
Traducido por

Los clubes respiran y la selección se asfixia: ¿cómo afecta el aplazamiento de la Copa Asiática al fútbol saudí?

FEATURES
Arabia Saudí
1ª División
Asian Cup
G. Donis
Salem Mohammed Al-Dossari
AFC Liga de Campeones
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Arabia Saudí
Grecia

Grandes cambios: ¿quién sale perjudicado y quién beneficiado?

El fútbol saudí vive una situación de contrastes tras la decisión de aplazar la Copa Asiática 2027, ya que los clubes de la Roshn Saudi League parecen ser los grandes beneficiados, mientras que la selección absoluta es la única perjudicada.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció este martes el aplazamiento de la Copa Asiática, que estaba prevista que arrancara en enero de 2027, para disputarse a partir de diciembre del mismo año.

  • La Roshan League respira

    Esta fue la palabra con la que el periodista saudí Walid Al-Faraj expresó su opinión sobre el aplazamiento de la Copa de Asia, al afirmar que la Liga Roshn respirará, después de dejar de estar obligada a mantener la acumulación de partidos.

    Esto queda claro en la primera decisión emitida por la Liga Roshn tras el aplazamiento del torneo asiático, ya que ella también decidió posponer la decimotercera jornada, al disponer de suficiente tiempo para disputarla sin presión.

    La decisión no abarcará únicamente la decimotercera jornada, sino que se extenderá al resto de la temporada, pues se reprogramarán todas las jornadas de manera que se disputen en fechas normales, sin necesidad de jugar un partido cada 72 horas.

    No cabe duda de que esta decisión repercutirá positivamente en las competiciones de la Liga Roshn, ya que reducirá el número de lesiones y dará a los equipos la oportunidad de participar con el mayor número de estrellas, sin tener que prescindir de ellas por lesión o descanso.

  • Reacción saudí en Asia

    Es cierto que todos los clubes saudíes se beneficiarán de esta decisión, pero los más beneficiados serán los clubes que participan en competiciones internacionales, especialmente la Liga de Campeones de la élite de Asia.

    Estos clubes han sufrido enormemente en la temporada actual, debido a la carga de partidos, lo que se refleja en sus resultados a la baja en la competición asiática, en comparación con la situación de años anteriores.

    La distribución de los partidos en franjas horarias más amplias en la Roshn Saudi League, y el consecuente descanso suficiente para los clubes, lo que reducirá el número de lesiones y la fatiga, ayudará enormemente a los clubes saudíes.

    Esos clubes podrán disputar los partidos de la Liga de Campeones de la élite de Asia con su once titular, o con una alineación cercana a este, sin necesidad de cambiarlo por completo, como hizo el Al Hilal en el partido ante el Al Shamal catarí, por ejemplo.

    Este cambio ayudará a los clubes saudíes a lograr resultados positivos en la fase de liga, lo que les permitirá clasificarse para los octavos de final de la competición asiática y, a partir de ahí, continuar avanzando en las rondas eliminatorias.

  • Buenas noticias para el Al-Nassr: el mercado de invierno será tranquilo

    Algunos clubes saudíes también se beneficiarán de la decisión de aplazamiento, en el sentido de que no necesitarán fichar a un gran número de jugadores durante el próximo mercado de invierno.

    Ante la gran presión que sufrían los clubes saudíes, se esperaba que ficharan a un gran número de jugadores en el mercado invernal, con el fin de disponer de más alternativas.

    Sin embargo, el alivio de la carga de partidos podría llevar a los clubes saudíes a aplazar los fichajes de peso hasta el próximo mercado de verano, incorporando únicamente a unos pocos elementos como refuerzo natural.

    Y no cabe duda de que el Al Nassr será el principal beneficiado de ello, sobre todo porque de entrada no estaba en condiciones de cerrar nuevos fichajes durante el mercado de invierno, debido a la crisis financiera que atraviesa.

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  • Golpe para la selección de Arabia Saudí: Al-Dawsari como ejemplo

    Y al contrario que los clubes, la selección de Arabia Saudí será la gran perjudicada por el aplazamiento de la Copa Asiática, tanto dentro como fuera del campo.

    La selección saudí iba a disputar el torneo asiático apenas unos 3 meses después de coronarse campeona de la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, la "Copa del Golfo 27", que se celebró también en su territorio.

    Arabia Saudí iba a afrontar la Copa Asiática en una situación estable tanto a nivel técnico como anímico, gracias a la continuidad del entrenador griego Georgios Donis, así como al conocimiento del bloque principal que mostró su mejor versión en la "Copa del Golfo 27".

    Y no cabe duda de que la situación después de un año entero será muy diferente, pues los niveles de los jugadores no serán constantes, algo que modificará la imagen de la selección saudí respecto a la que presenta en la actualidad.

    Un jugador como Salem Al-Dawsari, de quien se esperaba que el torneo asiático fuera su última cita con Arabia Saudí, podría ver mermadas sus opciones de participar en la próxima edición debido a su avanzada edad por culpa del aplazamiento de un año.

  • ¿Hacia dónde va Donis?

    El aplazamiento dejará algunos interrogantes sobre la selección saudí, en especial sobre el futuro de Dónis, cuyo contrato con Arabia Saudita finaliza a finales del mes de julio del próximo año, es decir, antes del inicio del torneo en su nueva fecha.

    Los interrogantes aumentarán tras el aplazamiento de la Copa de Asia, sobre todo porque algunos informes revelaron anteriormente el deseo de la Federación Saudí de Fútbol de contratar a un nuevo entrenador para dirigirla en el torneo asiático.

    Lo que impidió a la Federación Saudí seguir adelante con su plan fue el estado de enojo que se apoderó de la calle saudí, especialmente ante lo ajustado del tiempo antes del arranque del torneo asiático en su antigua fecha.

    Y con el aplazamiento de aproximadamente un año, el factor tiempo se ha vuelto favorable para que la Federación Saudí regrese a su antiguo plan y comience la búsqueda de un nuevo entrenador que dirija a la selección en el torneo dentro de más de un año.

    Estas noticias podrían provocar un estado de inestabilidad para la selección saudí y podrían afectarla negativamente, sobre todo si se convierten en realidad y llega un nuevo entrenador para comenzar una nueva etapa con Arabia Saudita.