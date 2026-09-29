Los clubes europeos de fútbol proponen un nuevo organismo global mientras Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi cargan contra Gianni Infantino

El presidente de la UEFA, Ceferin, lanzó un ataque apenas velado contra el presidente de la FIFA en la Asamblea General de la EFC del martes, según informó Reuters.

Ceferin hizo referencia al famoso cuento de Hans Christian Andersen para criticar el liderazgo de Infantino y sus propuestas recientes. "Me viene a la mente El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. En el libro, convencen a un emperador de que lleva unas ropas magníficas, que solo los necios o los incapaces no pueden ver. Su corte le sigue el juego, hasta que un niño dice lo que todo el mundo puede ver desde el principio... ¡el emperador está desnudo! Quizá la moraleja de la historia sea que las palabras oportunas no pueden cambiar realidades incómodas."