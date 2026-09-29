AFP
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Los clubes europeos de fútbol proponen un nuevo organismo global mientras Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi cargan contra Gianni Infantino
Ceferin lanza durísimas críticas contra Infantino
El presidente de la UEFA, Ceferin, lanzó un ataque apenas velado contra el presidente de la FIFA en la Asamblea General de la EFC del martes, según informó Reuters.
Ceferin hizo referencia al famoso cuento de Hans Christian Andersen para criticar el liderazgo de Infantino y sus propuestas recientes. "Me viene a la mente El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. En el libro, convencen a un emperador de que lleva unas ropas magníficas, que solo los necios o los incapaces no pueden ver. Su corte le sigue el juego, hasta que un niño dice lo que todo el mundo puede ver desde el principio... ¡el emperador está desnudo! Quizá la moraleja de la historia sea que las palabras oportunas no pueden cambiar realidades incómodas."
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La venta del fútbol y las negociaciones secretas
Las tensiones se deben en gran medida a disputas sobre los derechos comerciales y la transparencia. Ceferin criticó duramente los recientes intentos de transferir derechos a una filial. Advirtió a la asamblea: "Imaginen que uno de sus altos ejecutivos negocia en secreto la cesión de una de sus joyas de la corona, y que su consejo, sus jugadores y sus aficionados no lo saben. Una vez que se enteran, ¿qué haría su consejo? Imaginen que esa misma persona crea un premio para un político, y poco después el político atiende una llamada telefónica, las reglas dejan de ser las mismas. ¿Cuántas veces tendría que pasar eso en sus clubes para que el consejo diga basta? Ha llegado el momento de decir basta. Ninguna política ni ninguna cuota de poder da a nadie el derecho a vender el fútbol."
Al-Khelaifi propone una representación global de los clubes
Sumando más presión, el presidente de la EFC, Nasser Al-Khelaifi, aprovechó el acto en Copenhague para presentar planes de crear un nuevo organismo llamado «World Football Clubs» junto a las seis confederaciones continentales. Al subrayar la necesidad de una unidad global, afirmó: «Por eso ahora es el momento de crear World Football Clubs. Porque cada club del mundo merece estar representado, tener voz y una mejor oportunidad de triunfar».
También lanzó un mensaje directo sobre las disputas en curso: «Es realmente triste ver la situación actual. En lugar de mejorar nuestro juego, estamos perdiendo el tiempo lidiando con problemas y cuestiones. El fútbol funciona cuando nos escuchamos unos a otros. Cuando somos transparentes entre nosotros. Pero, sobre todo, cuando somos honestos».
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Elecciones de la FIFA y las batallas legales que se avecinan
De cara al futuro, la crisis de gobernanza en el fútbol mundial está a punto de intensificarse a medida que se acerca la elección presidencial de marzo. La FIFA ya ha acusado a la UEFA de llevar a cabo una campaña de desinformación para influir en la próxima votación. Con las batallas legales sobre las propuestas de inversión en marcha en los tribunales de Estados Unidos, es probable que la ruptura entre Infantino y los dirigentes europeos domine el panorama político de este deporte en un futuro próximo.
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