Los clubes de la Premier League proponen limitar las indemnizaciones por fichar a estrellas de la cantera de los clubes de la EFL
La Premier League busca limitar los honorarios de los jóvenes
Según un informe de The Guardian, los clubes de la Premier League se han dirigido formalmente a la EFL con una propuesta para limitar las indemnizaciones que se pagan por fichar a jóvenes promesas de las academias. La máxima categoría del fútbol inglés pretende modernizar el marco financiero y limitar los crecientes costes asociados a la adquisición de los talentos adolescentes más prometedores del país procedentes de equipos de divisiones inferiores. Este posible cambio pone de manifiesto el fuerte deseo de los clubes de élite de lograr una mayor previsibilidad financiera en un mercado nacional cada vez más competitivo.
Actualmente, el traspaso de jugadores jóvenes entre academias se basa en una estructura compleja que incluye una compensación fija por formación, bonificaciones por partidos jugados y cláusulas de reventa. Cuando los clubes compradores y vendedores no llegan a un acuerdo, la disputa se remite al Comité de Compensación del Fútbol Profesional, un tribunal independiente que determina un precio justo. Sin embargo, los clubes de primera división están presionando activamente para sustituir este sistema abierto por un límite máximo estricto.
El impacto del Brexit impulsa la demanda de talento nacional
Muchos sostienen que el momento en que se presenta esta nueva propuesta está estrechamente relacionado con los cambios en el panorama del reclutamiento futbolístico tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020. Desde el Brexit, las regulaciones de la FIFA y la FA han dificultado considerablemente a los clubes británicos la contratación de jugadores menores de 18 años del continente. Los jóvenes europeos ya no pueden optar a las autorizaciones necesarias de los organismos reguladores.
En consecuencia, los clubes más ricos de la máxima categoría han centrado sus esfuerzos de búsqueda de talentos en el mercado nacional, lo que ha provocado que el valor intrínseco de los talentos locales se dispare. Con la introducción de un límite salarial estricto, los directivos de la Premier League esperan recuperar el control a largo plazo sobre sus presupuestos para el desarrollo de jóvenes talentos, mientras que los críticos advierten con vehemencia que esto podría suponer una grave desventaja para los clubes comunitarios más pequeños.
Los clubes de la EFL debatirán las implicaciones financieras
Esta controvertida propuesta llega a las mesas de los responsables de la EFL en un momento crítico para la sostenibilidad financiera del fútbol inglés. Los representantes de los clubes de la EFL tienen previsto reunirse el miércoles para debatir a fondo el asunto, en el marco de un debate mucho más amplio sobre las estrategias de desarrollo de los jóvenes. Se entiende que la propuesta de limitación no se someterá a votación formal en esta fase inicial.
En cambio, la sesión del miércoles servirá como un importante foro de debate para los propietarios de los clubes de las ligas inferiores, que temen que sus activos más valiosos de la cantera puedan ser fichados a precios de ganga. El límite máximo propuesto funcionaría en ambos sentidos, afectando a los clubes de la Premier League cuando sus jóvenes jugadores liberados bajen en la pirámide futbolística. Sin embargo, son los clubes de élite los que más se beneficiarían de la imposición de un límite máximo definitivo a estas indemnizaciones.
Reforma más amplia de la pirámide futbolística
Más allá del acalorado debate sobre la remuneración de las academias, la EFL está atravesando un periodo de profundos cambios estructurales. El jueves, se espera que los clubes voten una ampliación radical de los playoffs del Campeonato, lo que podría hacer crecer el lucrativo torneo de postemporada hasta incluir a seis equipos. Esta propuesta ya ha sido ratificada por la junta directiva de la FA y se espera que obtenga la mayoría de dos tercios necesaria para ser introducida oficialmente.
El nuevo formato de los playoffs añadiría efectivamente una fase de cuartos de final a un solo partido, en la que se enfrentaría el quinto clasificado contra el octavo y el sexto contra el séptimo, para determinar quién pasa a las semifinales a doble partido contra los clubes clasificados en tercer y cuarto lugar. Además, se está debatiendo la aplicación de nuevas normas sobre la ratio de costes de las plantillas, que limitarían el gasto en jugadores al 85 % de la facturación. Tanto la Premier League como la EFL se han negado a comentar estas negociaciones.
