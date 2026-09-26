AFP
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Los clubes de la Premier League muestran poco interés en despojar al Manchester City de títulos pasados pese a los veredictos de culpabilidad
Los clubes de la Premier League, reacios a reescribir la historia
El mundo del fútbol se estaba preparando para las consecuencias tras conocerse que el Manchester City fue declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos relacionados con infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018. Durante este periodo de enorme éxito, el club conquistó ocho grandes títulos, lo que ha provocado un amplio debate sobre si esos honores se lograron de forma justa.
Sin embargo, pese al clamor en las redes sociales para que se tomen medidas con carácter retroactivo, BBC Sport ha informado de que hay poco interés tanto dentro de la Premier League como entre sus clubes miembros por ver al Manchester City despojado de sus títulos pasados. Una medida tan drástica es vista en gran medida como un paso que abriría la proverbial caja de Pandora, poniendo potencialmente en peligro la integridad histórica y la viabilidad comercial de la competición, además de plantear preguntas incómodas sobre los logros pasados de otros clubes.
- Getty Images Sport
Al Mubarak lanza un mensaje desafiante a los aficionados
Mientras arrecian los debates sobre los cimientos de su inédita era de éxitos, el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha publicado una contundente carta abierta dirigida a la afición global del club.
A pesar de los explosivos informes y de los 114 veredictos de culpabilidad, el presidente mantiene una postura inquebrantable. Dirigiéndose directamente a los aficionados, Al Mubarak declaró: "El proceso de la Premier League todavía tiene un largo recorrido por delante, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del Club son tan firmes como cuando todo esto empezó". Además, subrayó la resiliencia del club en medio de la tormenta legal en curso, al añadir: "Aunque algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones, y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos antes y hemos salido adelante".
La amenaza de sanciones alternativas y severas
Aunque el Manchester City conserve sus títulos, la amenaza de sanciones severas sigue siendo muy real. Un panel disciplinario independiente aún no ha celebrado una audiencia definitiva sobre las sanciones para determinar la pena final, y las reglas de la Premier League le permiten imponer el castigo «que considere oportuno».
Aunque entregar a posteriori los títulos a los subcampeones, como el Manchester United y el Liverpool, sigue siendo una posibilidad teórica, ahora mismo se consideran mucho más probables otros desenlaces. Una multa enorme, una importante deducción de puntos en la presente temporada o incluso la expulsión de la Premier League son sanciones potenciales que el panel podría imponer al club.
- (C)Getty Images
¿Qué le espera ahora al campeón de Inglaterra?
Mientras continúa el proceso legal, el Manchester City debe prepararse para una ola de complejas reclamaciones de indemnización por parte de clubes rivales que buscan recuperar ingresos perdidos. Un panel independiente se reunirá pronto para la audiencia oficial sobre las sanciones, que finalmente determinará su destino. Hasta entonces, el club volverá a centrarse en el terreno de juego. Al Mubarak ya ha pedido unidad de cara a unos exigentes compromisos tras el parón internacional, destacando su inminente visita para medirse al Liverpool en Anfield y un duelo con el Paris Saint-Germain en la Champions League.
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