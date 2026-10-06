Los clubes de la Premier League exigen duros castigos retroactivos y futuras sanciones para el Manchester City

Según BBC Sport, varios clubes de la Premier League quieren que el Manchester City se enfrente a estrictos «castigos retroactivos», además de futuras sanciones, después de que fuera declarado culpable de múltiples infracciones de las normas financieras.

El veredicto de la comisión independiente ha llevado a directivos de clubes a exigir reparaciones significativas por el periodo en el que el City incumplió la normativa. Al menos cuatro consejos de administración creen que una deducción puntual de puntos que conduzca al descenso sería un castigo insuficiente. Sostienen que la gravedad de la conducta requiere una sanción mucho más dura, que garantice que el City no pueda recuperarse fácilmente de forma inmediata tras un posible descenso.