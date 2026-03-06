Getty Images Sport
Traducido por
Los clubes de la Premier League están en alerta, ya que el Werder Bremen está listo para sacar provecho del defensa central adolescente en un traspaso récord este verano
El prodigio de la Bundesliga desata una guerra de ofertas en Inglaterra
El Bremen se prepara para una salida estelar este verano, ya que el defensa central de 18 años Coulibaly se perfila como uno de los defensas más codiciados de Europa. El defensa ha disfrutado de una impresionante temporada en la Bundesliga, con 21 partidos disputados y consolidándose como uno de los pilares de la zaga del Weserstadion.
Según BILD,los verdiblancos exigirán una indemnización por traspaso de alrededor de 42 millones de libras, una cifra que superaría con creces su anterior récord de traspasos. Ese récord se mantiene desde 2009, cuando la Juventus pagó 27 millones de euros por el centrocampista brasileño Diego. Al no haber cláusula de rescisión en su contrato, que se extiende hasta 2029, el Bremen se encuentra en una posición negociadora dominante.
- AFP
El entrenador insta a mantener la concentración ante las crecientes especulaciones.
El revuelo que rodea a Coulibaly ha llegado a la sala de juntas, y según se informa, el director deportivo del Bremen, Clemens Fritz, ha mantenido conversaciones concretas con el representante del jugador, Nochi Hamasor. Ambas partes parecen estar de acuerdo en una salida en verano, siempre que uno de los pretendientes de la Premier League, la Serie A o la Ligue 1 que lo rodean cumpla con la valoración del club. Sin embargo, el entrenador Daniel Thioune está interesado en mantener al joven con los pies en la tierra mientras su cotización sigue aumentando en la escena mundial.
«Para mí, eso es pensar demasiado en el futuro», afirmó Thioune. «No quiero juzgar qué es lo mejor para el club y para el jugador. Lo cierto es que tiene una gran calidad y está lejos de haber alcanzado su máximo desarrollo».
Un punto de inflexión financiero para los verdiblancos
Aunque perder a un talento del calibre de Coulibaly supone un duro golpe deportivo, la realidad económica es imposible de ignorar para el equipo de la Bundesliga. Una inyección de 50 millones de euros supondría un enorme impulso financiero para el club, duplicando efectivamente su récord de ventas y permitiendo una renovación completa de la plantilla.
Los ojeadores de los equipos de élite de Inglaterra han visitado con frecuencia el norte de Alemania esta temporada. Consideran al exjugador juvenil del Hamburgo como un producto excepcional: un adolescente con unas cualidades físicas excepcionales que ya ha demostrado su valía en una de las cinco grandes ligas europeas.
- Getty Images Sport
Vuelve a ponerte en forma antes de la recta final decisiva.
Coulibaly se encuentra actualmente fuera de juego por una lesión en el tendón de la corva, pero se espera que vuelva al equipo para el partido en casa contra el Mainz el 15 de marzo. Su regreso será un gran impulso para el Bremen, que busca mejorar su posición, ya que actualmente lucha por mantenerse en la primera división alemana.
Actualmente ocupa el puesto 16 de la tabla con 22 puntos en 24 partidos, solo dos puntos por encima del Wolfsburgo, que se encuentra en la zona de descenso. Antes de enfrentarse al Mainz la semana que viene, el Bremen se enfrentará primero al Union Berlin en el Alten Forsterei el domingo.
Anuncios