Los clubes de la Premier League descubren posibles rivales de octavos de final mientras el Newcastle se ve obligado a jugar el play-off de la Liga de Campeones junto a PSG y Real Madrid
Arsenal hace historia al sellar automáticamente el progreso de cinco
La Premier League afirmó su dominio en el escenario europeo al concluir la fase de liga de la Liga de Campeones de manera dramática. El Arsenal de Mikel Arteta lideró la carga, grabando sus nombres en los libros de récords al convertirse en el primer club en ganar los ocho partidos de la fase de liga desde la reforma del formato de la competencia. Los Gunners superaron al equipo kazajo Kairat en un emocionante 3-2 en el Emirates para asegurar el primer puesto, garantizando una siembra favorable para las etapas eliminatorias.
Como resultado de terminar en primer lugar, los potenciales oponentes del Arsenal en los octavos de final están definidos. Se enfrentarán a uno de estos equipos: Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund u Olympiacos.
El Manchester City también se coló en los puestos de clasificación automática por los pelos. El equipo de Pep Guardiola aseguró la vital octava posición con una victoria profesional de 2-0 sobre el Galatasaray. Sin embargo, su recompensa es un empate potencialmente desalentador. El City se enfrentará a uno de estos equipos: Real Madrid, Inter, Bodo/Glimt o Benfica. Además, el cuadro del sorteo sugiere un posible choque en cuartos de final completamente inglés entre el City y el Arsenal si ambos equipos avanzan.
- AFP
Esperan duelos de peso para Liverpool, Tottenham y Chelsea
El Liverpool de Arne Slot y el Tottenham de Thomas Frank aseguraron cómodamente su paso a los octavos de final, terminando tercero y cuarto respectivamente. Los Reds continuaron con su impresionante forma europea con una demolición de 6-0 al Qarabag en Anfield, mientras que los Spurs produjeron una actuación madura para ganar 2-0 fuera de casa contra el Eintracht Frankfurt.
Ambos clubes ahora enfrentan el mismo grupo de posibles rivales para la próxima ronda. Se enfrentarán a la Juventus, Atlético de Madrid, Club Brujas o Galatasaray. Crucialmente, al terminar en los cuatro primeros, tanto Liverpool como Spurs se han ganado la ventaja de jugar el partido de vuelta de sus enfrentamientos de octavos de final - y potencialmente los cuartos de final - en casa.
El Chelsea completó el quinteto de clasificados automáticos ingleses tras una remontada valiente en St James' Park. El equipo de Liam Rosenior venció al Napoli 3-2, gracias a un doblete en la segunda mitad de Joao Pedro. Los Blues, que terminaron sextos, ahora enfrentarán al Paris Saint-Germain, Mónaco, Qarabag o Newcastle en los octavos de final.
Newcastle se enfrenta a una pesadilla de calendario junto a gigantes europeos
Mientras cinco clubes ingleses celebraban, el Newcastle se lamentaba por una oportunidad perdida. Su empate 1-1 como visitante ante el PSG, combinado con la victoria del Chelsea, significa que los hombres de Eddie Howe deben negociar los play-offs en febrero. Se enfrentarán a Mónaco o Qarabag en una serie a dos partidos para determinar si pueden unirse a sus rivales de la Premier League en los últimos 16. Si tienen éxito, les espera un desafiante enfrentamiento contra Barcelona o Chelsea.
El fracaso para clasificar automáticamente tiene serias consecuencias de programación. Ahora el Newcastle enfrenta un brutal febrero que consiste en ocho partidos, incluidos los dos partidos europeos, cuatro juegos de la Premier League, una semifinal de la Carabao Cup contra el Manchester City y un viaje en cuarta ronda de la FA Cup al Aston Villa.
"Por supuesto que queríamos clasificar automáticamente, pero no miraremos esos partidos de manera negativa," insistió Howe. "Estamos en un calendario ocupado... pero tenemos un grupo de jugadores concienzudos y este es solo otro desafío al que deben enfrentarse."
La ronda de play-offs presenta algunas inclusiones sorprendentes. El Real Madrid fue eliminado del top ocho después de que el Sporting CP anotara un gol en el minuto 94 contra el Athletic Bilbao, asegurando que el equipo portugués terminara séptimo. José Mourinho volvió para atormentar a su antiguo club cuando el portero Anatoliy Trubin anotó un gol en el último minuto para sellar una victoria 4-3 y asegurar el último lugar de play-off para el Benfica.
- AFP
Rumbos de colisión en cuartos de final y el beneficio del descanso
El nuevo formato ha puesto un premio en terminar entre los ocho primeros, principalmente debido al periodo de descanso que ofrece. Mientras Newcastle, PSG y Real Madrid luchan por la supervivencia en febrero, Arsenal, City, Liverpool, Spurs y Chelsea disfrutarán de un mes libre de fútbol europeo, permitiendo recuperación y preparación táctica.
Mirando más adelante, el cuadro del torneo indica que Liverpool y Tottenham no pueden encontrarse en los cuartos de final, aunque cualquiera de los dos podría ser sorteado contra Chelsea o Newcastle. Arsenal y City, sin embargo, están en el mismo segmento del sorteo, levantando el espectro de un enfrentamiento doméstico de alto riesgo en el continente.
El sorteo para los play-offs se lleva a cabo el viernes, donde las completas ramificaciones de esta caótica fase de liga final se harán claras. Para la mayoría de la élite de Inglaterra, sin embargo, el trabajo duro está hecho hasta marzo.