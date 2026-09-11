Getty
Traducido por
Los clubes de la Premier League dejaron escapar un movimiento de mercado de 17 millones de libras por el «gran jugador» Troy Parrott, con el internacional de la República de Irlanda «reformado» tras cortar sus vínculos con el Tottenham
Parrott brilló en el AZ e hizo historia con un hat-trick con Irlanda
Durante el verano de 2026 se habló de la posibilidad de cerrar una operación que devolviera al dublinés al fútbol inglés. Al West Ham, tras su descenso al Championship, se le atribuyó interés.
No se alcanzó ningún acuerdo allí, pese a que Parrott había demostrado a lo largo de dos temporadas en el AZ de Alkmaar exactamente de lo que es capaz. Vio puerta en 51 ocasiones en 97 apariciones, saboreando la gloria de la Copa neerlandesa la temporada pasada mientras firmaba 31 tantos en todas las competiciones.
También atravesó una gran racha con Irlanda, ya que firmó un doblete en un encuentro ante el Portugal de Cristiano Ronaldo antes de hacer historia con un hat-trick en Hungría, convirtiéndose en el primer hombre de su país en llevarse el balón del partido a domicilio. Dichas actuaciones acabaron siendo en vano, ya que sufrió la amargura de la repesca del Mundial.
Parrott, sin embargo, está lleno de confianza y se esperaba que un equipo de la Premier League, especialmente uno de los que ascendieron a la máxima categoría, apostara por su fichaje por apenas 17 millones de libras (23 millones de dólares).
- Getty
¿Por qué ningún club de la Premier League exploró un traspaso de 17 millones de libras?
Preguntado por si le sorprendía la aparente falta de interés, el exdelantero de Irlanda Morrison, que hablaba en asociación con Freebets.com, la fuente de reseñas sobre sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Sí, y ¿sabes qué? Ahora mismo está absolutamente en estado de gracia, marcó el gol de la victoria en la Champions League. Lo está haciendo bien.
«No vi a ningún club de la Premier ir a por él. Vi que el West Ham estaba interesado. Y me sorprende que el West Ham no cerrara esa operación porque probablemente habría ido al West Ham. Porque seguramente siente que ascenderían y que estarán de vuelta en la Premier League la próxima temporada.
«Pero se ha ido al Betis con [Manuel] Pellegrini. Troy es un buen jugador. Lo ha hecho bien. Se ha reconducido. Con la selección la temporada pasada estuvo fantástico, marcó muchos goles, estuvo cerca de clasificar a Irlanda. Y luego trasladó esa forma a su club.
«Ahora mismo parece imparable. Es una gran noticia para Irlanda. Así que ojalá pueda clasificarnos para la Eurocopa dentro de un par de años. Parece un buen jugador. Probablemente tengas razón, me sorprendió en particular que el West Ham no cerrara ese fichaje. Yo habría pagado los 17 millones por él porque es un jugador importante».
Goles de la victoria contra el Real Madrid y en la Champions League
El Betis ha disfrutado de un rendimiento inmediato de su inversión en Parrott, con el jugador de 24 años marcando goles de la victoria contra el Real Madrid y el Lille en competición nacional y continental. Morrison añadió sobre ese impacto: «A eso me refiero, Real Madrid. ¡Sabía que había otro gol que marcó!»
«Ahora mismo no puede hacer nada mal. Ahora ha dejado el listón tan alto que todo el mundo va a esperar eso semana tras semana. Pero es un buen fichaje para el Bettis. Y sí, mucha suerte para él. Ojalá siga así durante mucho tiempo. Es una gran noticia también para Irlanda».
- Getty
¿Volverá en algún momento a Inglaterra el ex del Tottenham Parrott?
Es posible que Parrott vuelva sobre sus pasos hacia la Premier League en próximos mercados, después de haber disputado solo dos partidos en esa división durante su etapa en el Tottenham. Si mantiene unos niveles individuales tan impresionantes, no le faltarán las miradas de admiración desde la distancia.
En el West Ham se lamentarán por su incapacidad para cerrar un traspaso en el último mercado, y su pérdida está resultando ser la ganancia del Betis. Los goleadores nunca son fáciles de encontrar, especialmente a un precio que podría considerarse casi una ganga.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias