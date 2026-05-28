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Los capitanes Ivan Perišić y Luka Modrić dejan de lado las rivalidades de clubes para unir a Croacia como una «gran familia» y perseguir el sueño de ganar el Mundial
Croacia sobresale en el deporte mundial.
Con menos de cuatro millones de habitantes, Croacia sigue sorprendiendo en el deporte mundial. Desde su debut en la Copa del Mundo de 1998, solo se ha perdido dos grandes torneos.
En 1998 acabó tercera gracias a Davor Šuker, resultado que repitió en 2022. En 2018, cuatro años antes de la medalla de bronce en Catar, llegó a su primera final.
Kylian Mbappé y Francia fueron demasiado en la final, pero Luka Modrić, entonces en el Real Madrid, brilló y se llevó el Balón de Oro.
Ahora, con 40 años y en el AC Milan, busca más logros en 2026. Es uno de los cuatro convocados que superan los 100 partidos con la absoluta.
Perisic, centurión desde 2011, sigue sumando títulos con el PSV y ha compartido cancha con varios de ellos en ligas y competiciones europeas.
- MACKAGE
Croacia sigue creando un ambiente «familiar»
Aunque la amistad se suspende temporalmente durante esos partidos, nunca hay divisiones cuando Croacia se une bajo una misma bandera. Ese espíritu de unidad les ha permitido romper tendencias y dar la sorpresa.
El objetivo es repetir la hazaña este verano en Norteamérica. Al preguntarle por el orgullo que la selección sigue despertando en Modric y compañía tras sus numerosos logros, Perisic —en colaboración con MACKAGE— declaró a GOAL: «Somos una gran familia y, aunque juguemos en clubes distintos, reunirnos en un momento histórico tan importante es difícil de describir, pero muy especial».
La importancia del estilo dentro y fuera del campo
Croacia destaca en cualquier torneo gracias a una de las equipaciones más emblemáticas del deporte mundial. MACKAGE se inspiró en ella para crear su colección cápsula del Mundial.
Sobre la importancia del estilo —tanto en el juego como en la moda—, Perisic afirmó: «Para mí, el estilo es encontrar el equilibrio entre comodidad, confianza y elegancia de forma auténtica.
«Nuestra colaboración con MACKAGE comenzó en 2025, y se convirtieron en nuestro socio oficial fuera del campo en 2026. Es increíble trabajar con una marca que entiende nuestra cultura y valores, y que, como nosotros, prioriza la artesanía y la calidad.
«La colección une artesanía de lujo con prendas versátiles y funcionales, algo clave para nosotros como deportistas. También me encanta cómo han incorporado sutiles elementos croatas en los diseños y las imágenes: desde el dalmático hasta los detalles a cuadros... Me hace sentir como en casa».
- MACKAGE
Calendario de Croacia: rivales en la fase de grupos del Mundial+
Como proveedor oficial de la equipación fuera del campo de la selección croata, MACKAGE une dos fuerzas moldeadas por concentración y técnica: una nación de menos de cuatro millones de habitantes que siempre está en la élite del fútbol y una marca reconocida mundialmente por su artesanía. El legado croata se basa en disciplina, rigor y búsqueda de la excelencia, valores que también guían el diseño y la confección de MACKAGE. Este espíritu se resume en el lema de la marca: ESTÉTICA QUE PROTEGE.
Diseñada para hombre y mujer, y para todo el año, la colección cápsula toma como referencia los colores nacionales —rojo, blanco y azul marino— y el patrimonio croata. Incluye abrigos técnicos, punto, polos y pantalones con detalles modulares como petos y capuchas desmontables.
Croacia debutará en el Mundial 2026 ante Inglaterra en Texas el 17 de junio, y luego enfrentará a Panamá y Ghana en el Grupo L con la mira en avanzar a la siguiente ronda.