Con menos de cuatro millones de habitantes, Croacia sigue sorprendiendo en el deporte mundial. Desde su debut en la Copa del Mundo de 1998, solo se ha perdido dos grandes torneos.

En 1998 acabó tercera gracias a Davor Šuker, resultado que repitió en 2022. En 2018, cuatro años antes de la medalla de bronce en Catar, llegó a su primera final.

Kylian Mbappé y Francia fueron demasiado en la final, pero Luka Modrić, entonces en el Real Madrid, brilló y se llevó el Balón de Oro.

Ahora, con 40 años y en el AC Milan, busca más logros en 2026. Es uno de los cuatro convocados que superan los 100 partidos con la absoluta.

Perisic, centurión desde 2011, sigue sumando títulos con el PSV y ha compartido cancha con varios de ellos en ligas y competiciones europeas.