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Krishan Davis

Traducido por

¡Los campeones siempre encuentran la manera! Los momentos clave de la temporada del Arsenal muestran que los Gunners están listos para acabar con su sequía de títulos en la Premier League

Analysis
Arsenal
Premier League
FEATURES
West Ham vs Arsenal
M. Arteta

La historia del fútbol está llena de momentos clave que parecen garantizar un resultado, y ahora añadimos la victoria del Arsenal sobre el West Ham. Los Gunners necesitaron un gol en el último minuto y la revisión del VAR más polémica de la Premier para batir a los Hammers, en un final dramático del derbi londinense. ¡Seguro que este es su año!

Si algún partido podía convencer a aficionados del Arsenal y neutrales de que la espera de 22 años por un título de liga llegaba a su fin, ese fue este: un partido feo, lleno de lesiones y errores tácticos que permitieron al rival dominar. Cuando todo parecía perdido, un jugador que llevaba 26 partidos sin marcar salvó a los Gunners con un remate desviado a siete minutos del final.

Como si eso no bastara, en el 95’ Callum Wilson marcó el supuesto empate, pero el VAR lo anuló tras una revisión de cuatro minutos que se hizo eterna para la afición visitante en el London Stadium.

La victoria, y cómo se logró, hace que hasta el aficionado más pesimista del Arsenal crea que este es su año: solo quedan dos partidos, ambos ante equipos de la zona baja.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un momento decisivo de la temporada

    Los últimos minutos del partido del domingo fueron clave para el Arsenal: podrían recordarse como su «Aguerooo», su volea de Van Persie o su gol de Kompany. Resulta irónico que dos acciones poco elegantes —un desvío y una decisión arbitral tras un córner— puedan darles el título.

    Los de Mikel Arteta han sido objeto de burlas toda la temporada por su estilo pragmático, basado en balón parado y en ganar “como sea”. Así que fue coherente que un disparo desviado y una decisión arbitral tras un córner les diera tres puntos vitales ante el West Ham.

    Leandro Trossard, que llevaba 26 partidos sin marcar, aprovechó un pase de Martin Odegaard desviado por Tomas Soucek a siete minutos del final para devolver la ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City. Pero ese gol no fue el final del drama.

    En el quinto minuto de descuento, Wilson recogió el balón tras un córner y lo envió al fondo de la red pese a los esfuerzos de Declan Rice, situado detrás de la línea de gol. Sin embargo, el VAR ordenó revisar la jugada y el árbitro Chris Kavanagh anuló el tanto tras una larga revisión en el monitor. Se determinó que el delantero Pablo había cometido falta sobre el portero David Raya al sujetarle el brazo mientras atrapaba el centro.

    Cuando recordemos la lucha por el título 2025-26, este momento podría definirlo.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    «¡Menudo momento!»

    Como era de esperar, Arteta apenas podía creer lo que había presenciado en la rueda de prensa posterior al partido. «¡Qué momento, qué tarde, qué semana tan emotiva!», afirmó.

    «No tengo palabras para elogiar la actitud, el deseo, el coraje y la calidad que ha demostrado el equipo esta semana. Sabíamos que iba a ser muy difícil ante un rival que se juega la vida contra un club con una historia increíble».

    Añadió: «Una decisión arbitral muy valiente y coherente con lo que han defendido toda la temporada. Cuando he tenido que criticarlos, lo he hecho, y hoy debo elogiarlos por dar al árbitro la opción de decidir con calma, lejos de los focos, para tomar la decisión correcta. Al analizar la jugada así, queda claro que fue falta y el gol debía anularse; felicidades por esa decisión tan difícil.

    Hoy he comprendido lo difícil y lo importante que es su labor, pues un instante puede cambiar la historia de dos grandes clubes que se juegan todo, y la presión es enorme».

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    El tropiezo del Manchester City

    Antes incluso del partido del domingo, se notaba que el Arsenal por fin controlaba la lucha por el título. Esta victoria clave refuerza su condición de favoritos a solo 180 minutos de su primer título de la Premier League en 22 años.

    El Manchester City les ha presionado, recortando la ventaja que llegó a ser cómoda, pero su repunte parece quedarse sin fuel en el peor momento. Pagarán un mal inicio de temporada que les dejó demasiado por hacer.

    El sábado vencieron 3-0 al Brentford con tres goles en media hora del segundo tiempo, pero el empate del lunes ante el Everton —un partido loco que puede quedar en la memoria del Arsenal— les pesa, pues se les acaban los encuentros para recortar diferencias.

    Era un desenlace previsible para un City que ya había mostrado debilidades en sus anteriores triunfos ajustados ante Burnley y Southampton. Además, el calendario juega a favor del Arsenal: los Citizens encadenarán cuatro partidos en 11 días tras la final de copa, con la difícil visita al Bournemouth, que aspira a la Europa League, y la recepción del Aston Villa, que pelea por la Champions, en la última jornada.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Quedan dos partidos

    Al Arsenal solo le quedan tres partidos: Burnley en el Emirates, Crystal Palace en la última jornada y la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

    Difícilmente podrían pedir un calendario más favorable en la liga para cruzar la línea de meta, y la motivación es enorme; los Clarets, por supuesto, ya están descendidos y se les puede perdonar que miren hacia el futuro, mientras que el carácter habitualmente intimidatorio de un desplazamiento a Selhurst Park se ve atenuado por el hecho de que los Eagles seguramente rotarán su plantilla de cara a su propia final europea tres días después en la Conference League.

    Su mayor obstáculo serán los nervios, pero tienen margen para un empate, siempre que la diferencia de goles y los resultados del City lo permitan. La victoria ante el West Ham les inyecta energía para llegar a la meta.

    Tras asegurar la liga, los londinenses podrán afrontar con ilusión la final contra el PSG en Budapest, ya sin la presión del campeonato.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Lo único importante»

    Arteta sabe que este cambio de energía es clave para el resto de la temporada. No era el plan inicial, pero quiere aprovecharlo ante las semanas decisivas que vienen.

    «Ha sido una semana fenomenal», añadió el técnico español. «Por lo que ha hecho el equipo, por cómo hemos jugado y por el apoyo de nuestra afición. Esa energía cambia todo, ahora debemos centrarnos solo en el Burnley».

    «Solo quedan dos partidos tras este. Creamos ocasiones claras, no marcamos y el equipo debió mantener la calma. Sabía que ellos también tendrían sus momentos, pues no necesitan mucho para crear peligro en tu área con los jugadores y la estructura que tienen. Lo superamos y creo que fue un partido exitoso».

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    Está escrito en las estrellas

    La victoria del domingo ante el West Ham puso a Arteta y su Arsenal en ruta hacia la inmortalidad. Nunca estuvieron tan cerca de acabar con la sequía de títulos y de dejar atrás la etiqueta de “fracasados en los momentos clave”. A dos jornadas del final y con rivales asequibles, las probabilidades favorecen a los Gunners.

    Tras superar la prueba definitiva de su temple, el Arsenal tiene sin duda una mano en el famoso trofeo. Ahora solo debe mantener la calma y aprovechar el impulso de lo que bien podría ser el partido decisivo en su carrera por el título, y de unos momentos que se volverán a reproducir una y otra vez en los años venideros.

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