«¡El Barcelona no tiene dinero!», Sonrió, confiado, tras la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart (3-0), al ser preguntado si temía que Harry Kane se marchara a Cataluña.

Ahora, el Bayern no teme perder a Kane, pero el Barça le ha arrebatado a Anthony Gordon, fichaje deseado por el campeón alemán. El extremo inglés llega al equipo de Hansi Flick por unos 80 millones de euros, cantidad que el Bayern no quiso pagar.

Esto plantea la pregunta: ¿de dónde saca ahora el dinero el Barça? ¿Qué pasa con los conocidos problemas de registro? ¿Y cómo piensan desembolsar además 100 millones de euros por Julián Álvarez?