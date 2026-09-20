La Premier League ha optado por la máxima transparencia tras el frustrante empate 1-1 del Manchester United en Fulham, al publicar un comunicado y el audio del VAR correspondiente a través de su Match Centre en X. La acción en cuestión se produjo en el minuto 86, cuando Lisandro Martinez peinó el balón hacia el defensa de los Cottagers Bassey, y las repeticiones mostraron un contacto claro entre el balón y la mano del jugador.

A pesar de las protestas de los jugadores del United, el árbitro Peter Bankes dejó seguir el juego de inmediato, una decisión que posteriormente fue respaldada por sus colegas en la sala del VAR. Para aclarar el proceso, la Premier League emitió un comunicado en el que confirmó la revisión: «La decisión del árbitro de no señalar penalti a favor del Manchester United por una posible mano de Bassey fue revisada y confirmada por el VAR».