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«Los brazos cerca de su cuerpo»: la Premier League publica el audio oficial del VAR tras negarle un penalti al Manchester United en el empate ante el Fulham
El audio del VAR confirma la decisión de no señalar penalti
La Premier League ha optado por la máxima transparencia tras el frustrante empate 1-1 del Manchester United en Fulham, al publicar un comunicado y el audio del VAR correspondiente a través de su Match Centre en X. La acción en cuestión se produjo en el minuto 86, cuando Lisandro Martinez peinó el balón hacia el defensa de los Cottagers Bassey, y las repeticiones mostraron un contacto claro entre el balón y la mano del jugador.
A pesar de las protestas de los jugadores del United, el árbitro Peter Bankes dejó seguir el juego de inmediato, una decisión que posteriormente fue respaldada por sus colegas en la sala del VAR. Para aclarar el proceso, la Premier League emitió un comunicado en el que confirmó la revisión: «La decisión del árbitro de no señalar penalti a favor del Manchester United por una posible mano de Bassey fue revisada y confirmada por el VAR».
- Getty Images Sport
Los árbitros explican la posición «natural» del brazo
La transcripción publicada ofrece una visión detallada de la conversación entre Bankes, el asistente Dan Cook y el árbitro VAR Nick Hopton. Cuando el balón golpeó a Bassey, Cook se apresuró a dar su punto de vista desde la banda, señalando la silueta del defensa al observar: «Está cerca de su cuerpo; le ha golpeado, pero el brazo está cerca de su cuerpo».
Bankes se mantuvo firme en su valoración sobre el terreno de juego y simplemente respondió: «La decisión sobre el campo es seguir». El equipo del VAR realizó entonces una rápida revisión de las imágenes para asegurarse de que no se había producido un error claro y manifiesto. Hopton añadió: «Los brazos están cerca de su cuerpo. Tal y como se ha visto, confirmamos la decisión sobre el campo de seguir, exactamente como se describió sobre el terreno de juego».
Frustración para Carrick en medio del mal momento de forma
El partido ya había sido un encuentro complicado para el Manchester United, que se vio por detrás en el marcador tras un calamitoso gol en propia puerta de Martinez que superó al portero Senne Lammens. Aunque el United acabó encontrando el empate con un disparo desviado de Matheus Cunha en el minuto 89, la actuación ha hecho poco por acallar a los críticos.
Carrick, sin embargo, defendió la actitud de su equipo pese al creciente escrutinio tanto de los aficionados como de los comentaristas. El técnico sugirió que el desarrollo del partido no fue tan de un solo lado como algunos apuntaban, al afirmar: «No pensé que pareciera que fuéramos pasivos. El fútbol es un juego difícil. Controlamos gran parte de la primera parte y hoy jugamos muy bien al fútbol. Va a haber fases en las que las cosas no te salgan de cara».
- AFP
Aumenta la presión sobre Carrick de cara al parón
El empate 1-1 ofrece poco consuelo al Manchester United en la clasificación de la Premier League. Aunque el equipo de Carrick logró evitar una tercera derrota consecutiva en una semana exigente, se marcha al parón internacional atascado en la 12.ª posición, tras haber sumado apenas cinco puntos en sus primeros cinco partidos para igualar su peor arranque en una campaña de la Premier League, establecido anteriormente en 2014-15. El United intentará ahora reiniciarse durante el parón internacional antes de volver a la acción el 10 de octubre, cuando reciba al Tottenham en Old Trafford.
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