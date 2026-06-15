Los asistentes de Arne Slot en el Liverpool se reúnen de nuevo en el Feyenoord, donde Robin van Persie es reemplazado por una exestrella del Arsenal

Van Bronckhorst, de 51 años, está a punto de regresar al Feyenoord como entrenador tras completar los trámites finales. Se espera que firme un contrato de dos años con el gigante de la Eredivisie, en lo que será su segunda etapa en el banquillo de De Kuip.

Entre 2015 y 2019 ya logró la Eredivisie, dos Copas de la KNVB y el Trofeo Johan Cruyff. Su vuelta busca recuperar liderazgo tras la salida de Robin van Persie.



