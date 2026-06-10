Tras cuatro décadas de espera, Irak vuelve al gran escenario del fútbol mundial. Sin embargo, la derrota en un amistoso ante Venezuela pocos días antes del Mundial 2026 reaviva la pregunta: ¿tienen los «Leones del Dorado» lo necesario para escribir una nueva historia o su regreso será solo un capítulo más?
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Los árabes en el Mundial... ¿Se rebelará la selección de Irak contra el legado del pasado?
Un regreso muy esperado
La selección de Irak vuelve al Mundial 40 años después de su debut en México 1986, donde perdió sus tres partidos con un solo gol a favor.
Tras 40 años de intentos, el equipo volvió a clasificarse para la Copa de 2026 y devolvió al fútbol iraquí a la escena mundial.
Una nueva generación con un enfoque diferente
Irak llega al torneo con un perfil distinto al de su única participación hace décadas. Ahora combina jugadores con experiencia en el extranjero y jóvenes promesas que buscan brillar en el mayor escenario futbolístico.
En ataque destaca Ayman Hussein, clave en la clasificación, y el plantel tiene jugadores capaces de brillar si mantienen la estabilidad técnica y mental.
En la última Copa de Asia, los «Leones del Tigris» vencieron a Indonesia, Japón y Vietnam antes de caer ante Jordania en un duelo dramático, lo que reforzó la confianza de la afición en su capacidad para competir con los mejores.
Un grupo complicado y una prueba temprana
El sorteo del Mundial 2026 ha colocado a Irak en un grupo complicado con Francia, Noruega y Senegal, un gran reto desde el inicio.
Irak debutará ante Noruega el 17 de junio, luego desafiará a Francia, uno de los favoritos, y cerrará la fase contra Senegal; solo con máxima concentración podrá avanzar a octavos.
La derrota de Venezuela hace saltar las alarmas
El cuerpo técnico, liderado por el australiano Graham Arnold, buscó mejorar la preparación del equipo con varios partidos amistosos antes del torneo, el último contra Venezuela en Estados Unidos.
Sin embargo, la derrota por 2-0 ante la selección latinoamericana evidenció carencias defensivas y dificultades para generar ocasiones y imponer el ritmo de ataque.
Pese a que los amistosos no muestran el nivel final de las selecciones, la derrota ofreció al cuerpo técnico señales claras de lo que debe corregirse antes del debut.
Una oportunidad para cambiar el curso de la historia
Irak llega al Mundial 2026 con más que el deseo de participar.
Tras 40 años de ausencia, tiene la chance real de cambiar la imagen de su única participación en 1986 y demostrar que el regreso no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo en el fútbol iraquí.
Con las expectativas de la afición, un grupo complicado y la incertidumbre tras el amistoso contra Venezuela, surge la pregunta: ¿lograrán los «Leones del Riad» escribir una de las mejores historias del torneo o se conformarán con un regreso histórico?