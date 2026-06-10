Arabia Saudí debutó en el Mundial 2022 de Catar con una victoria histórica: 2-1 sobre Argentina, vigente campeona de la Copa América, tras ir perdiendo 1-0.

El triunfo interrumpió la racha de 36 partidos sin perder de Argentina y convirtió a Arabia Saudita en la primera selección árabe y asiática en vencer a los “bailarines del tango” en un Mundial.

Además, fue la primera selección que venció al futuro campeón en la jornada inaugural.

Además, fue la primera vez que Argentina perdía tras adelantarse en el marcador desde 1958, cuando Alemania lo logró.

Estos datos convirtieron el triunfo en una epopeya, aunque no se repitió en el resto del torneo.