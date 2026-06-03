La selección se reunió en Clairefontaine para la despedida previa al torneo, un momento de orgullo nacional. Pero los usuarios de redes sociales se fijaron en el mediocampista de 22 años, que apareció en la primera fila de la foto oficial haciendo una sentadilla muy incómoda.

La foto, compartida en varias plataformas oficiales, lo muestra tenso en la esquina inferior derecha. Mientras sus compañeros posaban con naturalidad, su rígida postura desató una oleada de bromas en Internet. No es la primera vez que acapara titulares por sus travesuras fuera del campo: hace poco se hizo viral por hacerse un descarado selfi con el príncipe Guillermo durante la entrega de la FA Cup al Manchester City.



