Los aficionados se preguntan: Michael Olise despierta dudas en la celebración del título del FC Bayern de Múnich

Olise se quedó con la camiseta que usó ante el Stuttgart. Eso sorprendió a los seguidores del campeón alemán, que publicaron muchas fotos de la celebración donde a veces aparecía el francés.

Además, su ausencia en la foto de campeones frente a la Südkurve generó muchas preguntas: se reunieron todos los jugadores, el cuerpo técnico y el equipo de apoyo de Vincent Kompany, pero de Olise no había ni rastro.

Se desconoce por qué el jugador de 24 años no estuvo presente, y el Bayern no aportó detalles sobre su negativa a intercambiar camisetas ni a sumarse a la foto.