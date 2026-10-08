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«¡Los aficionados desconectarán!» - Oliver Glasner advierte de que el caso del Manchester City podría tener graves consecuencias para la Premier League
La amenaza para la integridad de la Premier League
El entrenador del Nottingham Forest ha expresado su seria preocupación por el hecho de que la batalla legal del Manchester City haya empañado la marca de la Premier League a escala global. Tras la reciente resolución que declaró culpable al club del Etihad de orquestar «contratos simulados», Glasner sugirió que se está socavando la propia base de la máxima categoría inglesa.
Al hablar sobre las posibles consecuencias, Glasner señaló las repercusiones internacionales del caso. «Esperemos a que se emita el veredicto final, pero mi deseo es simplemente que esto se resuelva rápido», dijo a The Guardian. «Porque en Palace no sabíamos si estábamos en la Europa League o en la Conference League y luego era “lo sabréis el jueves” y después pasó a ser el lunes, porque siempre se retrasaba. Luego recibimos el veredicto final 10 días antes de que empezara la Conference League. Y por eso creo que esto debe [completarse] lo antes posible».
«Sigue habiendo un perjuicio para la Premier League, no solo en Inglaterra. Es un tema importante en todo el mundo, especialmente en Europa. Lo más importante es la integridad de la liga, porque en cuanto los aficionados no puedan confiar en ella, dejarán de verla», afirmó.
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Lecciones del tribunal del Crystal Palace
La perspectiva de Glasner está marcada por una experiencia frustrante durante su etapa en el Crystal Palace, donde una disputa legal sobre la normativa de propiedad multiclub de la UEFA hizo que el Tribunal de Arbitraje Deportivo descendiera al club de la Europa League a la Conference League.
Este proceso, plagado de retrasos, dejó a la plantilla y al cuerpo técnico en una situación de incertidumbre, incapaces de planificar de forma eficaz su campaña continental hasta el último momento.
Teme que un lastre administrativo similar no haga más que empeorar la situación de la Premier League mientras gestiona las consecuencias de la investigación sobre el City. El entrenador recalcó que la claridad es la única forma de proteger el «producto» que la Premier League vende a miles de millones de espectadores.
Emery también opina sobre la polémica del Manchester City
El técnico del Forest no es la única figura de alto perfil que se ha pronunciado, ya que el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, también se refirió recientemente a la polémica. Emery reconoció el posible perjuicio reputacional y afirmó: "Si otros clubes hubieran sido inflados artificialmente y eso saliera ahora a la luz, obviamente habría algún daño. Eso es algo que deben decidir los tribunales y las autoridades competentes. Lo siento por la forma en que jugó ese equipo del [City]. Bajo [Pep] Guardiola, hubo momentos en los que no tenía rival". Este sentir refleja una creciente inquietud entre los técnicos rivales, que ahora se ven obligados a responder por la crisis administrativa de la liga.
- AFP
El Manchester City se mantiene firme en medio de los cargos
A pesar del veredicto y de la creciente presión de los clubes rivales, el Manchester City ha mantenido una postura de total desafío. El club presentó oficialmente su apelación el pasado jueves, al sostener que la sentencia inicial era fundamentalmente errónea. En
Dentro del club, se están haciendo esfuerzos para proteger a la plantilla de la tormenta legal. El entrenador del City, Enzo Maresca, ha instado a su plantilla a mantener la concentración y una actitud positiva en su regreso del parón internacional. Según se informa, el técnico italiano mantuvo una reunión con sus estrellas en la City Football Academy para asegurarse de que el ruido en torno a los contratos «falsos» y los 830 millones de libras en financiación secreta no descarrile su lucha por títulos sobre el césped.
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