El entrenador del Nottingham Forest ha expresado su seria preocupación por el hecho de que la batalla legal del Manchester City haya empañado la marca de la Premier League a escala global. Tras la reciente resolución que declaró culpable al club del Etihad de orquestar «contratos simulados», Glasner sugirió que se está socavando la propia base de la máxima categoría inglesa.

Al hablar sobre las posibles consecuencias, Glasner señaló las repercusiones internacionales del caso. «Esperemos a que se emita el veredicto final, pero mi deseo es simplemente que esto se resuelva rápido», dijo a The Guardian. «Porque en Palace no sabíamos si estábamos en la Europa League o en la Conference League y luego era “lo sabréis el jueves” y después pasó a ser el lunes, porque siempre se retrasaba. Luego recibimos el veredicto final 10 días antes de que empezara la Conference League. Y por eso creo que esto debe [completarse] lo antes posible».

«Sigue habiendo un perjuicio para la Premier League, no solo en Inglaterra. Es un tema importante en todo el mundo, especialmente en Europa. Lo más importante es la integridad de la liga, porque en cuanto los aficionados no puedan confiar en ella, dejarán de verla», afirmó.