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Los aficionados del Tottenham instan al club a NO fichar al exentrenador del Marsella, Roberto De Zerbi, debido a su defensa de Mason Greenwood
Los grupos de aficionados se unen en señal de protesta
Los rumores sobre el posible fichaje de De Zerbi por el equipo del norte de Londres se han topado con una oleada de rechazo por parte de importantes organizaciones de aficionados del Tottenham. Tanto «Proud Lilywhites», la asociación oficial de aficionados LGBTQI+ del club, como el grupo «Women of The Lane» han recurrido a las redes sociales para lanzar un mensaje claro: «No a De Zerbi».
Los grupos argumentan que contratar al exentrenador del Brighton y del Marsella supondría un conflicto directo con los valores culturales que el Tottenham se ha esforzado por establecer.
Consideran que su trayectoria y sus declaraciones públicas sobre polémicas fuera del terreno de juego lo convierten en un candidato inadecuado para liderar al equipo de la Premier League hacia una nueva era de responsabilidad e inclusión.
- AFP
Preocupaciones éticas en torno a Greenwood
El principal motivo de esta campaña es la firme defensa que De Zerbi hizo de Greenwood durante la temporada 2024-25. A pesar de la fuerte polémica que rodeaba al delantero, De Zerbi siguió mostrándose un firme defensor suyo, una postura que no han olvidado los fieles seguidores de los Spurs, que anteponen la imagen ética del club a los resultados sobre el terreno de juego.
Proud Lilywhites respondió a las noticias con un comunicado detallado en el que explicaba: «Hemos visto las noticias que vinculan a Roberto De Zerbi con el puesto en el Tottenham y, sinceramente, no nos parece bien.
Como Proud Lilywhites, nos importa profundamente este club, no solo lo que ocurre en el campo, sino lo que el Tottenham representa fuera de él. No se trata solo de resultados o del estilo de fútbol. Se trata de valores, identidad y el tipo de personas que elegimos para representarnos».
Proteger la identidad del club
Los aficionados exigen cada vez más que los clubes de fútbol reflejen los valores progresistas de sus comunidades. Para muchos seguidores del Tottenham, el entrenador es más que un simple estratega; es el rostro de la institución y debe cumplir con un alto nivel de conducta moral en sus apariciones públicas y declaraciones.
Las peñas de aficionados hicieron hincapié en que los clubes de fútbol deben establecer normas que hagan que todo el mundo se sienta bienvenido, sugiriendo que la llegada de De Zerbi socavaría esta misión.
Women of The Lane se sumó a la protesta compartiendo en las redes sociales sus propios gráficos específicos con el lema «No a De Zerbi», lo que desencadenó un debate más amplio entre la afición sobre los criterios para el próximo nombramiento de entrenador.
- AFP
Presión sobre la directiva del Tottenham
Mientras la directiva del Tottenham sopesa sus opciones para el banquillo, esta resistencia organizada supone un obstáculo importante. Hacer caso omiso de las peticiones de los Proud Lilywhites y las Women of The Lane podría provocar una ruptura en la relación entre el club y sus grupos de aficionados más activos en las redes sociales, incluso antes de que se haya dado el primer saque de bola bajo el nuevo régimen.
La situación sigue siendo incierta mientras los Spurs tratan de concretar sus planes a largo plazo. Sin embargo, el mensaje de los aficionados es alto y claro.