Los aficionados del Real Madrid agitaron sillas en honor a David Alaba, quien, junto a Dani Carvajal, rompió a llorar durante una emotiva despedida

Carvajal contuvo las lágrimas al despedirse del club donde se convirtió en uno de los jugadores más laureados. El lateral derecho homenajeó a compañeros y técnicos que forjaron una de las épocas más gloriosas del Real Madrid.

«Buenas noches, madridistas. No es fácil hablar en este momento tan emotivo», admitió. «Gracias a nuestro presidente, Florentino, por traerme de vuelta desde Alemania. He crecido con él y hemos ganado muchas Champions, pero si tengo que destacar algo, es que ni siquiera 24 horas después de una grave lesión de rodilla en esa banda, no dudó en renovarme el contrato. Así que gracias desde lo más profundo de mi corazón».

«Quiero agradecer a todos mis compañeros, a los jugadores actuales del Real Madrid. No hemos tenido dos temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Esto es el Real Madrid, y debemos levantarnos como nos dicta nuestra historia. No puedo olvidar esta época dorada que hemos vivido. Quiero agradecer a mis padres y a mi hermana el gran esfuerzo que hicieron cuando era niño, llevándome a los entrenamientos y partidos bajo frío, lluvia o nieve. Siempre estuvisteis ahí para que mi sueño se hiciera realidad. Gracias. Y también a mi mujer y a mis hijos».

«Por último, gracias a todos vosotros. Sois maravillosos. Desde mi primer día hasta hoy, el último, nos habéis llevado en volandas. Lo que se vive en este estadio no se puede describir; simplemente hay que sentirlo. Me habéis apoyado desde el día en que llegué. Solo ver esta despedida me hace sentir muy orgulloso de ser madridista».

Gracias por las remontadas imposibles y por estar en lo bueno y en lo malo. Hay carreras que se miden por títulos, otras por el cariño de la gente. Espero que me recordéis con orgullo, porque lo di todo por esta camiseta. Ayer, hoy y siempre. ¡Hala Madrid!