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Los aficionados del Marsella cargan contra el propietario estadounidense Frank McCourt con burlas sobre un «proyecto de Ligue 2» durante la derrota ante el PSG
La crisis se agrava en el Velodrome
Los enfadados aficionados del Marsella dejaron perfectamente claro su sentir el domingo, desplegando pancartas hostiles dirigidas al propietario estadounidense del club, McCourt. Las protestas tuvieron lugar antes y durante su amargo duelo de la Ligue 1 contra el PSG en el Stade Velodrome.
El ambiente se enrareció aún más rápidamente cuando los locales cayeron por 2-1 ante su eterno rival. La derrota supuso un hito desastroso para el club del sur de Francia. El Marsella suma ahora cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones. Cabe destacar que esta es la primera vez en la historia que el club pierde cuatro de sus primeros cinco partidos en una campaña de la máxima categoría.
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Los aficionados se burlan del Proyecto Champions
La principal fuente de la ira de los aficionados radica en las promesas incumplidas durante la etapa de McCourt. Cuando el expropietario de Los Angeles Dodgers compró el club en 2016, su objetivo era devolver al Marsella a la cima del fútbol francés y a la élite europea.
A su llegada, McCourt puso en marcha su ambicioso «Proyecto Champions», prometiendo una inversión inicial de 200 millones de euros a lo largo de cuatro años. Sin embargo, pese a gastar importantes sumas en un sinfín de jugadores, el equipo no ha logrado en absoluto alcanzar estabilidad ni un éxito sostenido.
Los seguidores se burlaron sin piedad de esta gran visión desde la grada el domingo. Una pancarta destacada exhibida por la furiosa afición local decía: «2016: Proyecto Champions. 2026: ¿Proyecto Ligue 2? McCourt Out.»
Quedándose atrás en Le Classique
El Marsella fue en su día el rey indiscutible del fútbol francés, dominando el panorama nacional a finales de los años 80 y principios de los 90. Además, sigue siendo el único equipo francés que ha levantado alguna vez la Liga de Campeones, una gesta histórica lograda en 1993.
Sin embargo, el equilibrio de poder en «Le Classique» ha cambiado de forma drástica. Aunque la llegada de estrellas de primer nivel en la década de 1990 encendió originalmente la feroz rivalidad, el Marsella se ha quedado ahora considerablemente por detrás de su rival parisino.
El PSG, ahora bicampeón de Europa tras su adquisición en 2011 por inversores cataríes, pone de relieve la creciente brecha competitiva entre los dos rivales. Mientras tanto, el Marsella no conquista el título de la Ligue 1 desde 2010, y su último trofeo de cualquier clase fue la ya desaparecida Copa de la Liga en 2012.
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Días difíciles por delante para Genesio
El futuro inmediato se presenta sombrío para el Marsella tras un verano caótico que agravó aún más su actual miseria. No lograr la clasificación para la Champions League le costó al club millones en ingresos vitales.
Debido a estas graves limitaciones financieras, la directiva no pudo incorporar a ningún jugador nuevo durante el reciente mercado de fichajes de verano. Esta clara falta de inversión ha dejado al nuevo entrenador Bruno Genesio con una plantilla mermada y muy pocas opciones tácticas para cambiar la dinámica.
Con el equipo batiendo ahora récords históricos no deseados y la afición en abierta rebelión contra la propiedad, Genesio afronta una tarea monumental para detener la caída. El Marsella necesita desesperadamente un resultado para aliviar la enorme presión que se acumula sobre los hombros de McCourt.
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