Según el Daily Express, el desacuerdo comenzó cuando Ferdinand publicó una foto junto a Michael Carrick y citó unas palabras del entrenador del Manchester United sobre la grandeza del club. Saeed respondió instando a Ferdinand a criticar a los propietarios del club: «¡Deja de parlotear y critica a los propietarios!». Ferdinand replicó con un comentario muy polémico que sorprendió a muchos aficionados.

Se metió directamente con el aspecto físico del creador de contenido: «¡Deja de parlotear y recoge tus ts, que te quedas sin aliento al escribir!». La dura respuesta desató de inmediato un intenso debate en las redes sociales y dividió profundamente a los aficionados.