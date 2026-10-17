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Los aficionados del Manchester United tachan a Rio Ferdinand de «una vergüenza» por burlarse del peso de una figura influyente en las redes sociales
Se desata un acalorado intercambio en internet
Según el Daily Express, el desacuerdo comenzó cuando Ferdinand publicó una foto junto a Michael Carrick y citó unas palabras del entrenador del Manchester United sobre la grandeza del club. Saeed respondió instando a Ferdinand a criticar a los propietarios del club: «¡Deja de parlotear y critica a los propietarios!». Ferdinand replicó con un comentario muy polémico que sorprendió a muchos aficionados.
Se metió directamente con el aspecto físico del creador de contenido: «¡Deja de parlotear y recoge tus ts, que te quedas sin aliento al escribir!». La dura respuesta desató de inmediato un intenso debate en las redes sociales y dividió profundamente a los aficionados.
Saeed responde al comentarista
Saeed respondió inicialmente: «Menudo bicho raro. ¡Recurres a los insultos personales porque has quedado claramente en evidencia! ¡Eso dice mucho de ti como hombre!». Más tarde abordó la situación en un vídeo detallado en el que criticó duramente el comportamiento de Ferdinand como figura pública destacada. «Eres un hombre adulto y esta es la respuesta que publicas en las redes sociales», dijo Saeed. «Hay niños que te ven. Eres un referente para muchísimas personas de todo el mundo y, aun así, así es como te comportas ante el mundo entero. Es absolutamente vergonzoso».
Plantando cara a los abusos en internet
Saeed siguió expresando su decepción en el vídeo y cuestionó el respeto que los aficionados sienten por el exdefensa. Declaró: «Tienes gente a tu alrededor que te respeta. ¿Qué hay que respetar cuando hablas así en las redes sociales?»
También destacó su propia capacidad de resistencia: «No me afecta porque he pasado por muchas cosas en las redes sociales y, sobre todo, he sufrido insultos racistas, así que tengo la piel dura. Que yo te pida cuentas y tú recurras a eso... Lo dice todo de ti».
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La atención vuelve a centrarse en el terreno de juego
En medio de esta polémica en internet, el Manchester United se prepara para enfrentarse mañana al Leeds United en la Premier League. El club ocupa actualmente la 13.ª posición de la tabla, con solo seis puntos en sus seis primeros partidos tras una victoria, tres empates y dos derrotas. Mientras tanto, los aficionados estarán pendientes de si Ferdinand pide disculpas públicamente por sus polémicas declaraciones en los próximos días.
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