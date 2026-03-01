Los aficionados del Manchester United responden a Sir Jim Ratcliffe con una pancarta a favor de la inmigración en la que aparecen siete héroes del club

El ambiente en Old Trafford se tornó político el domingo, cuando algunos aficionados del Manchester United dejaron clara su opinión sobre Ratcliffe durante la crucial victoria por 2-1 contra el Crystal Palace. Según The Athletic, esta reñida victoria aupó a los Red Devils al tercer puesto de la clasificación de la Premier League con 51 puntos, pero la atención de muchos se centró en la gigantesca pancarta a favor de la inmigración que se desplegó sobre el túnel de los jugadores justo antes de la segunda parte.

La pancarta decía: «MUFC orgullosamente colonizado por inmigrantes», un juego de palabras deliberado que contradecía las afirmaciones del director de INEOS. La pancarta servía como recordatorio visual de la diversidad cultural que ha construido el club, con las caras de las leyendas francesas Eric Cantona y Patrice Evra, el icono surcoreano Park Ji-sung, Bruno Fernandes, Ole Gunnar Solskjaer, Amad Diallo y el centrocampista brasileño Casemiro.