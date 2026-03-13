«Los aficionados del Barcelona quieren hablar del presente, no de Lionel Messi»: Joan Laporta acusa a su rival en la presidencia, Víctor Font, de «explotar» el nombre de la leyenda del club en un acalorado debate

Con las elecciones previstas para este domingo, los socios del club decidirán si confían en la visión de Laporta sobre el futuro tras la marcha de Messi o en la promesa de Font de una gran reconciliación. El resultado tendrá repercusiones inmediatas en la estrategia de fichajes del club para el verano y en su lucha actual contra una deuda de 2500 millones de euros. En el terreno de juego, el equipo de Flick debe hacer caso omiso del ruido de la sala de juntas mientras se prepara para un crucial enfrentamiento de La Liga contra el Sevilla. Independientemente del resultado, la sombra del mejor jugador de la historia del club sigue cerniéndose sobre el Spotify Camp Nou, lo que garantiza que «la cuestión Messi» siga siendo el arma más potente de la política catalana.