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¡Los 200 millones de Haaland, un fiasco! El seleccionador de Dinamarca, Riemer, insiste en que no descartó a Erling durante una prueba danesa secreta
Riemer aborda la historia sobre la prueba de Erling Haaland antes del choque de Oslo
El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, aclaró la situación en torno a la prueba de Erling Haaland en el FC Copenhague en 2017 antes del partido de la UEFA Nations League del jueves contra Noruega. En su rueda de prensa en el Ullevaal Stadion, Riemer abordó su papel durante la estancia de una semana de Haaland en Dinamarca cuando era joven.
En aquel momento, el seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, era el entrenador del FCK, mientras que Riemer trabajaba como entrenador del equipo sub-19 del club.
Solbakken exculpó públicamente a Riemer durante su propia comparecencia ante los medios y confirmó que su antiguo asistente no tuvo ninguna responsabilidad en que no se fichara al delantero.
- AFP
El seleccionador de Dinamarca insiste en que no perdió millones por Haaland
Restando importancia a la anécdota como una clásica historia de fútbol, Riemer recordó que acogió a Haaland y a su padre, Alf-Inge, durante su visita a Copenhague hace casi una década. El técnico danés expresó su alegría por ver el meteórico desarrollo de Haaland hasta convertirse en un delantero de talla mundial tras aquella prueba inicial.
Riemer rechazó con firmeza cualquier insinuación de que él personalmente hubiera costado al FC Copenhague una fortuna en futuros ingresos por traspaso.
"Es una buena historia de fiesta. Erling había sido invitado a una estancia de entrenamiento a prueba en Copenhague, y puedo decir con total seguridad que yo no tuve nada que ver con que se quedara allí o no", sonrió Riemer. "Puedo decir con la conciencia tranquila que no fui yo quien privó al FC Copenhague de 200 millones".
Riemer rechaza la etiqueta de no favorito pese a la amenaza de Haaland
Centrando su atención en el estreno del jueves en la Liga A, Riemer rechazó con firmeza las insinuaciones de que Dinamarca llega a Oslo como la no favorita frente al equipo de Haaland. Subrayó que la selección danesa posee una inmensa calidad técnica y una confianza absoluta en llevarse los tres puntos a domicilio.
Riemer confirmó que su cuerpo técnico pasó tres días en Helsingor puliendo detalles tácticos para sorprender al planteamiento de Solbakken.
«No nos vemos como los no favoritos ni como hermanos pequeños», añadió Riemer. «Tenemos una selección realmente, realmente fuerte, con mucha calidad y mucho talento. Estamos aquí para traernos puntos a casa».
- AFP
Hjulmand y Dinamarca apuntan al pleno de puntos en Ullevaal
El centrocampista de Dinamarca Morten Hjulmand se mostró en la misma línea que su seleccionador e insistió en que la plantilla sigue completamente impasible ante el éxito de Noruega en el Mundial. El jugador del Atletico Madrid subrayó que el enfoque táctico de Dinamarca sigue centrado estrictamente en ejecutar su plan de partido, en lugar de preocuparse por la dinámica del rival.
La selección danesa completa su preparación para un intenso duelo escandinavo en Oslo.
Dinamarca afronta el partido del jueves decidida a arrancar su campaña en la Liga de Naciones con una victoria.
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