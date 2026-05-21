Loris Karius podría rechazar volver a la Serie A y firmar un nuevo contrato con el Schalke, tras su clave labor en el ascenso a la Bundesliga

Karius, de 32 años, ha dejado atrás sus problemas y fue clave en el título de la 2. Bundesliga que dio el ascenso al Schalke. Llegó en enero de 2025 y se consolidó como uno de los jugadores más fiables del equipo.

Todo indica que renovará: según Sky Sports, está a punto de firmar un nuevo contrato con el Schalke pese al interés de varios clubes de la Serie A.