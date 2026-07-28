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«Londres siempre será mi casa»: Marc Cucurella publica un vídeo de despedida del Chelsea más de un mes después de cerrar su traspaso al Real Madrid por 52 millones de libras
Cucurella publica una emotiva despedida
Cucurella ha publicado un emotivo mensaje de despedida para los aficionados del Chelsea después de completar su traspaso de 52 millones de libras al Madrid. Disputó 115 partidos en la Premier League a lo largo de cuatro temporadas en Stamford Bridge tras su llegada desde el Brighton en 2022. Aunque el acuerdo con el Madrid se cerró a mediados de junio, durante el Mundial, Cucurella recibió un permiso ampliado después de ayudar a España a levantar el trofeo antes de incorporarse a sus nuevos compañeros del Real Madrid.
La defensa recuerda su aventura en Londres
En un vídeo publicado en sus cuentas personales en las redes sociales, Cucurella reflexionó sobre su trayectoria en el oeste de Londres, en la que superó un inicio complicado para conquistar la UEFA Conference League 2024-25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.
Expresando su profundo agradecimiento a todos en el club, el internacional español declaró: "Hola, Chelsea, después de cuatro temporadas juntos, ha llegado el momento de decir adiós. He tenido algo de tiempo para reflexionar y recordar lo que hemos vivido juntos.
"Llegué aquí siendo un chico joven con el sueño de ganar muchos títulos y jugar en la Champions League. Tuvimos un inicio difícil, es verdad, pero con trabajo duro y esfuerzo fuimos capaces de darle la vuelta.
"Gracias a este club y a sus altas exigencias, hoy puedo decir sinceramente que Londres siempre será mi casa y que vosotros siempre formaréis parte de mi historia."
Un español se despide definitivamente
La salida de Cucurella marca el final de un capítulo importante en su carrera en la Premier League, durante el que evolucionó hasta convertirse en uno de los mejores laterales izquierdos de Europa. El defensa subrayó que el apoyo de la afición de Stamford Bridge y los recuerdos de haber ganado títulos con el Chelsea se quedarían con él para siempre.
Al cerrar su emotivo mensaje a sus compañeros y al personal del club, añadió: "No olvidaré escuchar mi canción en el estadio, las noches mágicas en el Bridge, los títulos que he ganado llevando este escudo y todo el cariño que me mostrasteis. Ahora dejo el club siendo un hombre. He cumplido muchos de mis sueños gracias a vosotros y quiero daros las gracias a todos por ello.
"A los entrenadores y al personal del club, por todos los consejos que me disteis; a mis compañeros, por todo lo que hemos vivido juntos y que no olvidaré".
- AFP
La era Mourinho espera al Madrid
Cucurella se incorporará a la pretemporada del Madrid a las órdenes de Mourinho, que ha regresado de forma sensacional al banquillo del Real Madrid 13 años después. Mientras tanto, el Chelsea afronta una reconstrucción inmediata de la plantilla con el nuevo entrenador Xabi Alonso, en busca de recuperarse tras decepcionante décimo puesto en la Premier League la temporada pasada.
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