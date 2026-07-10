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¡Londres llama! Sería ingenuo ignorar el motivo del traspaso de Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras, según explica una exestrella de los Spurs, que analiza por qué el internacional italiano rechazó a otros rivales
Los Spurs han gastado una fortuna en Tonali, Fernandes y Van Hecke.
Tras dos temporadas consecutivas en el puesto 17, el Tottenham Hotspur Stadium necesitaba refuerzos. La campaña 2024-25 trajo el ansiado título de la Europa League, pero la anterior se sufrió hasta el último día para evitar el descenso.
La lucha se alargó hasta la última jornada, cuando Roberto De Zerbi, que había reemplazado a Thomas Frank e Igor Tudor, logró la salvación.
La directiva respalda al técnico italiano para cambiar la dinámica. En las próximas semanas se esperan salidas de jugadores con bajo rendimiento, aunque la sala de llegadas ya ha estado muy activa.
Ya se han invertido grandes sumas en el internacional italiano Tonali, el excentrocampista del West Ham Mateus Fernandes y el exdefensa del Brighton Jan Paul van Hecke, rechazando la competencia de otros clubes y demostrando que los Spurs siguen siendo atractivos.
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¿Por qué Tonali eligió a los Spurs en vez de otros clubes?
¿Está Tonali en el norte de Londres por ubicación y dinero, más que por fútbol? Al preguntarle, Murphy, excentrocampista del Tottenham —en colaboración con la casa de apuestas BetWright— dijo a GOAL: «Sería ingenuo pensar que Londres no atrae a muchos jugadores extranjeros. Lo sé por experiencia.
«Mi intuición me dice que si alguno de los grandes, es decir, el Manchester United, el Manchester City o el Liverpool, hubiera pujado por él con tanta fuerza como el Tottenham, quizá se habría ido allí. Porque anteponer el lugar a ganar títulos no es algo que harían muchos jugadores. Pero Londres es un aliciente. No sé con certeza quiénes pujaron por él.
La única ventaja que tiene ir al Tottenham, aparte de Londres, es lo que ofrece económicamente. Se han esforzado al máximo para ficharlo, algo que quizá otros clubes no hicieron.
«Otro factor —y hay que reconocerlo, tanto en él como en otros futbolistas, porque no todos piensan solo en dinero y ubicación— es la charla con el entrenador sobre minutos. Quizá, si otros clubes hubieran mostrado interés, no habría garantía de jugar siempre. No lo sé, pero he visto casos en los que un jugador elige un club donde le garantizan ser titular.
«Creo que la mezcla de ser el jugador clave en el centro del campo, un sueldo alto y Londres inclinó la balanza.
«No me gusta pensar que los jugadores se marchan solo por el dinero o la ubicación, pero ocurre. Es un fichaje fantástico y han hecho bien en conseguirlo, independientemente del coste y del salario. Creo que les mejorará mucho».
El Tottenham, favorito para terminar entre los seis primeros tras una intensa campaña de fichajes
Murphy, sobre los primeros fichajes de los Spurs —que buscan experiencia en la Premier League—, afirmó: «Es una declaración de intenciones necesaria. Por ahora, con tantos jugadores, la plantilla ya es muy amplia.
Sin competiciones europeas, el entrenador deberá esforzarse para mantener contentos a todos con solo la Premier League, así que es necesario que algunos jugadores salgan del club.
Muchos de los que rindieron mal y cobraban bien no tendrán muchos pretendientes, así que aún queda trabajo.
Me gustan Van Hecke y Fernandes, y el regreso de James Maddison les aportará mucho. Ser realistas: el objetivo debe ser el top 6; el top 4 quizá sea demasiado ambicioso, pero con los fichajes el top 6 es factible».
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Calendario del Tottenham: la temporada 2026-27 comienza en Brentford
De Zerbi confía en que la predicción de Murphy se cumpla: volver a las competiciones europeas justificaría nuevos fichajes costosos. Los refuerzos, ya familiarizados con la Premier, deben adaptarse rápido.
La pretemporada arrancará pronto, con la cuenta atrás para el debut en Brentford el 22 de agosto, mientras los seguidores de los Spurs esperan dejar atrás dos años de incertidumbre.
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