Por primera vez en su ilustre historia, la ceremonia del Balón de Oro se celebrará en Londres, Inglaterra, coincidiendo con el 70.º aniversario del premio. El prestigioso evento tendrá lugar en el London Palladium Theatre el lunes 26 de octubre, y la gala comenzará a las 20:00 GMT.

La ceremonia se retransmitirá a todo el mundo para que los aficionados de todos los continentes puedan ver si la vieja guardia o la nueva generación se alza con el Balón de Oro, según informa la UEFA.

Cada ganador en el London Palladium recibirá un trofeo original que podrá conservar, una tradición que aumenta el prestigio del evento. France Football fabrica cada año un nuevo trofeo original para cada categoría, aunque figuras legendarias como Diego Maradona y Pele recibieron premios honoríficos en vida. Con el regreso de la ceremonia a Londres, la atención sigue centrada en el periodo de evaluación y en los estrictos criterios que emplea el jurado internacional de periodistas.